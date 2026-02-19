Κρήτη: Μέσα στην επόμενη βδομάδα αποφασίζεται η νέα δομή φιλοξενίας

Κρήτη και η Γαύδος αποτελούν πλέον την κύρια πύλη εισόδου παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα με βάση τα τελευταία στοιχεία. Την ανάγκη για τη δημιουργία ενός συντεταγμένου σχεδίου αντιμετώπισης της πιθανότητας αύξησης των ροών λόγω καλοκαιρίας επισημαίνει ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Σχετική τροπολογία κατατέθηκε πρόσφατα έτσι ώστε να δημιουργηθούν δύο προσωρινές δομές φιλοξενίας στο νησί μέσω χρηματοδότησης των κοινοτικών κονδυλίων που διαχειρίζεται το υπουργείο Μετανάστευσης.

Το 2025 τετραπλασιάστηκαν οι ροές στα δύο νησιά σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, τον προηγούμενο χρόνο έφτασαν 20.187 άτομα στην Κρήτη και τη Γαύδο σε 356 διαφορετικά περιστατικά, ενώ οι συνολικές μεταναστευτικές αφίξεις και στα νησιά του Αιγαίου και μέσω του Έβρου ήταν 48.298.

Από όσους ήρθαν στην Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού που επεξεργάστηκε η οργάνωση RSA (Υποστήριξη των προσφύγων στο Αιγαίο), οι τρεις κύριες χώρες καταγωγής ήταν το Σουδάν (37,3%), η Αίγυπτος (37,1%) και το Μπαγκλαντές (18,6%).

Το 99,40% των προσφύγων που έφτασαν σε Κρήτη και Γαύδο το 2025 αναχώρησαν από τη Λιβύη. «Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 (και ιδίως κατά το δεύτερο εξάμηνο) καταγράφηκε σημαντική αύξηση των ναυαγίων στην περιοχή της Κρήτης και της Γαύδου, με δεκάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη να παραμένουν αγνοούμενοι έως και σήμερα», επισημαίνει η οργάνωση.

Ενσωμάτωση Σουδανών

Οι άνθρωποι που φτάνουν από το Σουδάν συχνά είναι οικογένειες με παιδιά και στην πλειονότητά τους δικαιούνται ασύλου δεδομένης της εμπόλεμης κατάστασης στη χώρα προέλευσής τους. Περίπου 500 Σουδανοί έχουν μεταφερθεί στη δομή φιλοξενίας στο Κουτσόχερο όπου, σύμφωνα με την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη, ήδη κάνουν μαθήματα ελληνικών και παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης με «πολύ καλά αποτελέσματα. Ήδη ορισμένοι έχουν ξεκινήσει να εργάζονται στην αγροτική παραγωγή της περιοχής».

Κλιμάκιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου βρέθηκε στην Κρήτη προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες σε τρία κτίρια ιδιωτών που έχουν προταθεί για να δημιουργηθεί η δεύτερη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών του νησιού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο εκτιμά ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχει χωροθετηθεί και η νέα δομή έτσι ώστε να μη χρησιμοποιείται πλέον το παλαιό ψυγείο στο λιμάνι για τη διαμονή μεταναστών.

Η υφιστάμενη δομή την οποία υποστηρίζει οικονομικά και οργανωτικά ο Δήμος Χανίων, στην Αγιά, θα αναβαθμιστεί από το υπουργείο Μετανάστευσης και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως χώρος προσωρινής υποδοχής για όσους έρχονται από τη Λιβύη. Προβλέπεται ότι τη φύλαξη του χώρου θα αναλάβει ιδιωτική εταιρεία έτσι ώστε να αποδεσμευτεί το Λιμενικό από αυτή την αρμοδιότητα ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου.

Παράλληλα, θα βελτιωθούν και οι υποδομές εντός του πρώην εκθεσιακού χώρου με την προσθήκη τουαλετών και ντους.

Αιτήματα ασύλου

Οι συνολικές αφίξεις το 2025 (νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Έβρος και Κρήτη) ήταν μειωμένες κατά 21% – 48.298 άτομα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο που είχαν έρθει 60.886. Ταυτόχρονα αποχώρησαν 7.207 παράνομοι μετανάστες, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης το 2025.

Η πρώτη χώρα προέλευσης όσων υπέβαλαν αίτημα ασύλου το 2025 στην Ελλάδα –συνολικά καταγράφηκαν 61.629 αιτήματα– είναι το Αφγανιστάν 24,8% και ακολουθούν η Αίγυπτος 15,5%, το Σουδάν 13,3%, η Συρία 5,75, το Μπαγκλαντές 5,1%, το Ιράκ 4%, το Πακιστάν 3,4%, η Σομαλία 2,7%, το Νεπάλ 2,75 και η Τουρκία 2,6%. Το 78% των αιτημάτων, 48.000, κατατέθηκε από άνδρες και το 22%, 13.629 αιτήματα, από γυναίκες.

Επίσης, από τον Δεκέμβριο του 2024 έως και τον Δεκέμβριο του 2025 κατέθεσαν αίτημα ασύλου 3.502 ασυνόδευτα ανήλικα, που αποτελούν το 5,1% των συνολικών αιτημάτων ασύλου που κατατέθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα.