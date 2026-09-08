Κρήτη: Ο «λογιστής», η 12χρονη που «έσωσε» τη μαμά από τη φυλακή και η κινηματογραφική καταδίωξη

Μια από τις πιο ιδιαίτερες υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης που έχουν απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες τις Αρχές σημειώθηκε στα Μάλια, με θύμα μια 12χρονη που βρισκόταν μόνη στο σπίτι. Οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν το παιδί ότι η μητέρα του κινδύνευε να οδηγηθεί στη φυλακή για χρέη και ότι έπρεπε να τους παραδώσει χρήματα και τιμαλφή ώστε να τη «σώσει».

Η 12χρονη, χωρίς να αντιληφθεί ότι πρόκειται για απάτη, ακολούθησε τις οδηγίες τους. Μπήκε στο υπνοδωμάτιο της μητέρας της, έψαξε τα συρτάρια και συγκέντρωσε όσα κοσμήματα βρήκε, συνολικής αξίας 12.000 ευρώ.

Περίπου μία ώρα αργότερα, οι δράστες είχαν πέσει στα χέρια της ΕΛΑΣ, ενώ τα κοσμήματα είχαν εντοπιστεί στο αυτοκίνητό τους, πριν η μητέρα της 12χρονης προλάβει να καταγγείλει την απάτη.

«Έλα, μαμά έχω κάνει άνω-κάτω το δωμάτιό σου»

Περίπου στις 16:00 της Παρασκευής, η μητέρα της 12χρονης έκανε ένα σύντομο διάλειμμα από τη δουλειά της και τηλεφώνησε στο σπίτι για να μιλήσει με την κόρη της.

«Έλα, μαμά… έχω κάνει άνω-κάτω το δωμάτιό σου», της είπε η 12χρονη.

Η γυναίκα δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Θεώρησε ότι το παιδί μπορεί να είχε ξαπλώσει στο δωμάτιό της, όπως συνήθιζε.

Μέχρι που άκουσε τη φράση: «Τα έδωσα…».

«Ποια έδωσες;» τη ρώτησε, χωρίς να έχει αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

«Τα κοσμήματα τους σταυρούς σου, όλα».

«Σε ποιον τα έδωσες;» ρώτησε η μητέρα και η απάντηση της 12χρονης την άφησε άφωνη: «Στον λογιστή σου».

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι η κόρη της είχε πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης.

Άφησε τα κοσμήματα στο σημείο που της υπέδειξαν

Η γυναίκα δεν γνώριζε τι είχε προηγηθεί όσο βρισκόταν στη δουλειά. Δεν ήξερε ποιοι είχαν επικοινωνήσει με το παιδί, ούτε αν κάποιος είχε πλησιάσει το σπίτι.

Πήρε το μηχανάκι της και επέστρεψε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στα Μάλια.

Όταν έφτασε, αντίκρισε το υπνοδωμάτιό της αναστατωμένο. Συρτάρια είχαν ανοιχτεί, ρούχα είχαν πεταχτεί και η 12χρονη είχε ψάξει παντού, ακολουθώντας τις οδηγίες που της είχαν δώσει τηλεφωνικά.

Το παιδί είχε συγκεντρώσει τα κοσμήματα σε κουτί και τα είχε βγάλει από το σπίτι. Στη συνέχεια έφτασε μέχρι τον κεντρικό δρόμο και τα άφησε στο σημείο που της είχαν υποδείξει οι δράστες, πριν επιστρέψει στο σπίτι.

«Δεν σκέφτηκε να με πάρει τηλέφωνο», περιγράφει η μητέρα, προσπαθώντας να καταλάβει πώς το παιδί της παρασύρθηκε από το τηλεφώνημα.

Αφού βεβαιώθηκε ότι η κόρη της ήταν καλά, επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, με την ΕΛΑΣ να είχε ήδη εντοπίσει τους δράστες.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές εντόπισαν το ύποπτο όχημα στην περιοχή του Κακού Όρους και ακολούθησε καταδίωξη μέχρι την ακινητοποίησή του.

Με τη συνδρομή και αστυνομικών του Ρεθύμνου, οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να σταματήσουν το αυτοκίνητο.

Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν τα χρυσαφικά που λίγο νωρίτερα είχαν αποσπαστεί από το σπίτι της οικογένειας στα Μάλια.