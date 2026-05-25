CAFE MELI
Europlan
ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη και η Κύπρος επενδύουν στον αθλητικό τουρισμό για άτομα με αναπηρία

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
NOVA
25052026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η Κρήτη και η Κύπρος ενώνουν δυνάμεις, με στόχο να μετατραπούν σε πρότυπους προορισμούς αθλητικού τουρισμού για άτομα με αναπηρία, μέσα από το ευρωπαϊκό έργο «SPORTS4ALL – Αθλητικός Τουρισμός για Όλους», με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Κρήτης.

ΧΡΥΣΟΣ

Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027 και φιλοδοξεί να ενισχύσει την προσβασιμότητα, τη συμπερίληψη και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού. Στο έργο συμμετέχουν, εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, ο Σύλλογος ΑμεΑ Γονέων & Φίλων Νότιας Κρήτης «Το Μέλλον», ο Δήμος Στροβόλου Κύπρου και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας Κύπρου.

Η πρώτη τεχνική συνάντηση έγινε στο Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο Εξυπηρέτησης ΑμεΑ «Το Μέλλον», στον Αφραθιά Ηρακλείου, έναν χώρο-σύμβολο για την ανάπτυξη του προσβάσιμου αθλητισμού στην Κρήτη.
 
Επενδύσεις σε προσβάσιμες υποδομές και ψηφιακή εμπειρία

SUNSTOP

Στην Κρήτη, το SPORTS4ALL προβλέπει την αναβάθμιση του Κέντρου «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» με σύγχρονο προσβάσιμο αθλητικό εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις για άτομα με αναπηρία, αλλά και να λειτουργήσει ως πυρήνας άθλησης και κοινωνικής ένταξης για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR), δίνοντας τη δυνατότητα σε αθλητές με αναπηρία να «ταξιδεύουν» ψηφιακά σε τοπόσημα και σημεία ενδιαφέροντος της Κρήτης και της Κύπρου, μέσα από καινοτόμες διαδραστικές εμπειρίες.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν και στην Κύπρο, με αναβάθμιση των υποδομών του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Στροβόλου, καθώς και με κοινές δράσεις προβολής του αθλητικού τουρισμού ΑμεΑ ως ενός σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.
 
Ένα έργο με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου «Το Μέλλον», αλλά και το στάδιο «Μανώλης Στεφανουδάκης» στον Δήμο Φαιστού, μια εμβληματική, πλήρως προσβάσιμη αθλητική εγκατάσταση για άτομα με αναπηρία.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση του Προέδρου του Συλλόγου «Το Μέλλον», Παραολυμπιονίκη Μανώλη Στεφανουδάκη, ο οποίος ανέδειξε το πολυδιάστατο έργο και τη σημαντική κοινωνική προσφορά του φορέα στην τοπική κοινωνία, με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, αρμόδιος των τομέων Υγείας και Κινητών Μονάδων και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Γεώργιος Αλεξάκης, αναφερόμενοι στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης επεσήμαναν τον στόχο της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού ΑμεΑ. Προτεραιότητα που στηρίζει και ο Δήμος Φαιστού όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γεώργιος Ντισπυράκης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου SPORTS4ALL ανέρχεται σε 1.947.101,17 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Το Ελληνικό FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

25 Μαΐου 2026
25052026

Δωρεά εξοπλισμού στο Ιατρείο του ΕΛΜΕΠΑ από το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης

25 Μαΐου 2026
foititikes esties

Κρήτη: Νέες φοιτητικές εστίες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο – Πάνω από 4.800 οι νέες κλίνες

24 Μαΐου 2026

Άγριος καβγάς σε καφετέρια στις Αρχάνες Ηρακλείου

24 Μαΐου 2026

Την Τετάρτη 27 Μαΐου ξεκινά η περιοδική πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου της Κριτσάς

24 Μαΐου 2026

Κρήτη: Η 3χρονη περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένη από τους γιατρούς

24 Μαΐου 2026
24052026

Συνάντηση στην Π.Ε Λασιθίου για τα φράγματα Οροπεδίου Καθαρού και Κρούστα

24 Μαΐου 2026
panepisthmio krhths

«Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

23 Μαΐου 2026
23052026

Επίσκεψη Κινεζικής Αντιπροσωπείας στην Περιφέρεια Κρήτης με επίκεντρο τον Πρωτογενή Τομέα και τις Εξαγωγές

23 Μαΐου 2026
23052026

Η Κρήτη στην European Maritime Day 2026 στην Κύπρο

23 Μαΐου 2026
Back to top button