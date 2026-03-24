Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό

24 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/03/2026
Στην Ελλάδα έρχεται για πρώτη φορά το 19ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Υδάτων (International Water Association) πάνω σε θέματα κυκλικής διαχείρισης του νερούπράσινων τεχνολογιών επεξεργασίας και λύσεων βασισμένων στη φύση.

Τίτλος της σειράς αυτής συνεδρίων που πραγματοποιείται από το 1989 είναι “19th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control” και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13-17 Σεπτεμβρίου 2026 στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Η διοργάνωση γίνεται από το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, με Διευθυντή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρο Στεφανάκη. Ο κ. Στεφανάκης είναι εδώ και ένα έτος εκλεγμένος πρόεδρος της επιστημονικής ομάδας της IWA που ασχολείται με τα θέματα του συνεδρίου.

Το συνέδριο αποτελεί ένα παγκόσμιο φόρουμ και ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά γεγονότα στον τομέα της διαχείρισης υδατικών πόρων και της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400–500 συνέδρων από 50+ χώρες, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ερευνητών, μηχανικών, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, φορέων χάραξης πολιτικής και επαγγελματιών του κλάδου.

Το συνέδριο εστιάζει σε καινοτόμες και βιώσιμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και την ορθή διαχείριση των υδάτων, εστιάζοντας στις λύσεις βασισμένες στη φύση (naturebased solutions), όπως οι τεχνητοί υγροβιότοποι διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τα συστήματα βιώσιμης διαχείρισης αστικής απορροής, οι πράσινες υποδομές στο αστικό περιβάλλον όπως πράσινες στέγες και δώματα, η φυτοεξυγίανση και άλλα συστήματα που προσφέρουν πολλαπλές οικοσυστημικές υπηρεσίες και συμβάλλουν παράλληλα στην προστασία των οικοσυστημάτων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσω της επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη ζήτηση νερού εντείνουν τις πιέσεις στους υδατικούς πόρους, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη ανθεκτικών και βιώσιμων λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επιλογή των Χανίων ως τόπου διεξαγωγής υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας και της Μεσογείου ως περιοχών-κλειδιά για την ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων λύσεων διαχείρισης νερού, λόγω των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθούν θεματικά workshops, επισκέψεις πεδίου σε καινοτόμες εγκαταστάσεις και δράσεις δικτύωσης, ενισχύοντας τη σύνδεση της έρευνας με την πράξη.

Πληροφορίες & συμμετοχές:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου για πληροφορίες σχετικά με εγγραφές, υποβολή εργασιών και πρόγραμμα.

Οι υποβολές εργασιών και εγγραφές είναι ανοιχτές με προθεσμία υποβολής 31 Μαρτίου.

Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα χορηγικά πακέτα. Για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Ιστοσελίδα συνεδρίου: https://icws2026.tuc.gr/

email επικοινωνίας: astefanakis@tuc.gr (Α. Στεφανάκης)

Τηλ: 2821037532 / 2821006121

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/03/2026
