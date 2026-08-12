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Κρήτη: Καλωσόρισμα σε 468 νέους εκπαιδευτικούς από την ΠΔΕ Κρήτης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
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Φωτογραφία Αρχείου
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Με 468 νέους εκπαιδευτικούς και μέλη ειδικού προσωπικού ενισχύεται φέτος η εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης να απευθύνει μήνυμα καλωσορίσματος στους νεοδιοριζόμενους που αναλαμβάνουν υπηρεσία στο νησί.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, από το σύνολο των νέων διορισμών οι 319 αφορούν τη Γενική Αγωγή, ενώ ακόμη 5 εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε Μουσικά Σχολεία.

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Παράλληλα, 114 νέοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν καθήκοντα σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ενώ προστίθενται ακόμη 30 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

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Από τους τελευταίους, έξι θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 24 την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, καλύπτοντας ανάγκες στα ΚΕΔΑΣΥ και στα ΣΔΕΥ.

Στο μήνυμά του προς τους νέους εκπαιδευτικούς, ο κ. Καρτσωνάκης επισημαίνει ότι η είσοδός τους στα σχολεία της Κρήτης δεν αποτελεί μόνο μια νέα επαγγελματική αρχή, αλλά συνοδεύεται και από τη μεγάλη ευθύνη που έχει ο εκπαιδευτικός απέναντι στους μαθητές του.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον ρόλο του σύγχρονου σχολείου, το οποίο, όπως τονίζει, πρέπει να παραμένει ανοιχτό, συμπεριληπτικό και προσανατολισμένο στον άνθρωπο, δίνοντας σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να συμμετέχει ισότιμα, να εξελίσσεται και να αναπτύσσει τη δική του προσωπικότητα.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, σύμφωνα με τον ίδιο, θα βρίσκεται δίπλα στους νεοδιοριζόμενους σε συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές του νησιού.

Ο κ. Καρτσωνάκης υπογραμμίζει ακόμη ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιορίζεται στη σχολική επίδοση, αλλά αφορά και τη διαμόρφωση αξιών, σχέσεων και στάσεων που μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τη μελλοντική πορεία των μαθητών.

Κλείνοντας το μήνυμά του, εύχεται στους νεοδιοριζόμενους μια δημιουργική πορεία και τους καλεί να υπηρετήσουν το εκπαιδευτικό τους έργο με γνώση, ευαισθησία και έμπνευση, αφήνοντας ουσιαστικό αποτύπωμα στις ζωές των παιδιών που θα συναντήσουν στις σχολικές αίθουσες της Κρήτης.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
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