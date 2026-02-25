Κρήτη: Η πρώτη συνεδρίαση του Φόρουμ για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Συνεδρίαση του Φόρουμ για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) και την Κοινωνική Καινοτομία, η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας οργανωμένης και θεσμικά συντονισμένης προσπάθειας περαιτέρω ενίσχυσης του οικοσυστήματος της Κ.ΑΛ.Ο. στην Κρήτη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντώνη Παπαδεράκη, με τη συμμετοχή των μελών του Φόρουμ από το Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, της ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε ,του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Κρήτη», της ΓΔ αναπτυξιακού Προγραμματισμού, αναπτυξιακών φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ακαδημαϊκής κοινότητας ,των Οικονομικών Επιμελητηρίων, της Ένωσης Φορέων ΚΑΛΟ Κρήτης, και εκπροσώπων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Κ.ΑΛ.Ο., διαμορφώνοντας ένα σταθερό πλαίσιο διαλόγου και συνδιαμόρφωσης πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο.

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ Κρήτης, τα οποία αποτυπώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του τομέα, τη χωρική και κλαδική του διάσταση, καθώς και τη συμβολή του στην απασχόληση και την ενδοπεριφερειακή συνοχή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αποτελέσματα της Δράσης «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Κρήτη 2021–2027», μέσω της οποίας 87 φορείς ΚΑΛΟ εντάχθηκαν σε χρηματοδότηση, με συνολική δημόσια δαπάνη 5,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι άξονες προτεραιότητας με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης, οι προτεινόμενες δράσεις για το 2026, καθώς και ο Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κ.ΑΛ.Ο., ο οποίος υλοποιείται με την υποστήριξη της ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε..

Στο πλαίσιο του διαλόγου συζητήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις με άμεσο ορίζοντα υλοποίησης εντός του 2026, όπως η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της απο-ερημοποίησης της υπαίθρου και την ενίσχυση της τοπικής ανθεκτικότητας μέσω της Κ.Αλ.Ο. και της κοινωνικής καινοτομίας, η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας των φορέων Κ.αλ.Ο, η στρατηγική αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης του Περιφερειακού Μηχανισμού, η αξιοποίηση των κοινωνικών συμβάσεων, καθώς και η ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής καινοτομίας. Το Φόρουμ φιλοδοξεί να αποτελέσει μόνιμη περιφερειακή υποδομή συνεργασίας και στρατηγικού σχεδιασμού, ενισχύοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης.