Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Φονική παράσυρση 19χρονης στον ΒΟΑΚ

ekav
Δεν έχει τέλος η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης, καθώς πριν καλά καλά κοπάσει ο σπαραγμός για την άτυχη Μαρία που έχασε την ζωή της σε τροχαίο τα ξημερώματα της Πέμπτης, στα Μάλια, μια νέα τραγωδία έρχεται να συγκλονίσει την Κρήτη.

Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά στο Κουτουλουφάρι του Δήμου Χερσονήσου, μια νεαρή κοπέλα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον ΒΟΑΚ και να περάσει από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη.

Ο 21χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο, δεν διέκρινε την 19χρονη κοπέλα καθώς υπήρχε σκοτάδι στο σημείο με αποτέλεσμα να την παρασύρει, τραυματίζοντας την θανάσιμα.

Πηγή
Με πληροφορίες από Νέα Κρήτη
