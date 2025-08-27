ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Φαρμακοποιός έδωσε σε μωρό ληγμένο σιρόπι εδώ και τέσσερα χρόνια!
Φαρμακοποιός στην Κρήτη διέθεσε σε οικογένεια σιρόπι για βρέφη το οποίο έχει λήξει εδώ και τέσσερα χρόνια.
Όταν το βρέφος της οικογένειας παρουσίασε πυρετό, η οικογένεια προμηθεύτηκε το φάρμακο από το φαρμακείο. Ωστόσο, όταν γύρισαν σπίτι διαπίστωσαν ότι το σιρόπι είχε λήξει από τον Σεπτέμβριο του 2021.
«Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται για την τήρηση των κανόνων φύλαξης και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων» σχολιάζει το Mega.
Σημειώνεται πως ζητείται η διενέργεια ελέγχου στο συγκεκριμένο φαρμακείο, ώστε να διαπιστωθεί αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες απόσυρσης των ληγμένων σκευασμάτων και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας.
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram