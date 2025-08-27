CAFE MELI
Κρήτη: Φαρμακοποιός έδωσε σε μωρό ληγμένο σιρόπι εδώ και τέσσερα χρόνια!

27/08/2025
Φαρμακοποιός στην Κρήτη διέθεσε σε οικογένεια σιρόπι για βρέφη το οποίο έχει λήξει εδώ και τέσσερα χρόνια.

Όταν το βρέφος της οικογένειας παρουσίασε πυρετό, η οικογένεια προμηθεύτηκε το φάρμακο από το φαρμακείο. Ωστόσο, όταν γύρισαν σπίτι διαπίστωσαν ότι το σιρόπι είχε λήξει από τον Σεπτέμβριο του 2021.

«Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται για την τήρηση των κανόνων φύλαξης και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων» σχολιάζει το Mega.

Σημειώνεται πως ζητείται η διενέργεια ελέγχου στο συγκεκριμένο φαρμακείο, ώστε να διαπιστωθεί αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες απόσυρσης των ληγμένων σκευασμάτων και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας.

