Αγιος Νικόλαος: Αστυνομική επιχείρηση σε πολυκατοικία για δουλεμπόριο ανθρώπων – 3 συλλήψεις

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε πολυκατοικία στον Άγιο Νικόλαο, όπου οι αρχές προσήγαγαν τρεις αλλοδαπούς.

Η ενέργεια αυτή έγινε στο πλαίσιο της έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να εκμεταλλευόταν εργαζόμενους, κυρίως άτομα πακιστανικής καταγωγής, μέσω ενός οργανωμένου μηχανισμού δράσης.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, με «βάση» την Κρήτη και δράση που εκτεινόταν σε περιοχές όπως η Αττική, η Βοιωτία και το Λασίθι, ενώ υπήρχαν διασυνδέσεις και με το εξωτερικό. Η λειτουργία της παραπέμπει σε οργανωμένη «βιομηχανία» εκμετάλλευσης ανθρώπων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος εκμεταλλεύονταν διαδικασίες νόμιμης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, εξασφαλίζοντας για αυτούς άδειες παραμονής μέσω εικονικών εργοδοτών. Στη συνέχεια, σε πολλές περιπτώσεις, τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα παρακρατούνταν, ενώ οι ίδιοι προωθούνταν σε εργασίες υπό συνθήκες που ερευνώνται για ενδεχόμενη εκμετάλλευση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ρόλο ατόμων που εμφανίζονταν ως εργοδότες χωρίς να παρέχουν πραγματική εργασία, διευκολύνοντας έτσι τη νομιμοποίηση της παραμονής των αλλοδαπών και αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκε χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, ενώ έχουν καταγραφεί δεκάδες περιπτώσεις ατόμων που φέρονται να είναι θύματα της δράσης του κυκλώματος.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και πολύπλοκη, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής δραστηριότητας και τη διαλεύκανση τυχόν επιπλέον αδικημάτων. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.