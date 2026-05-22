Κρήτη: Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης), σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026, ευρείας κλίμακας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου με τη συμμετοχή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, της Υ.Δ.Ε.Ε. Ρεθύμνου, καθώς και διμοιριών υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά -16- άτομα – μέλη εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβασητων νομοθεσιώνγια τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται ακόμη -61- άτομα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, από τη συνδυαστική αξιολόγηση των δεδομένων που προέκυψαν, καθώς και από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, καταδείχθηκε η ύπαρξη -2- εγκληματικών ομάδων, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, η δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, ενώ κοινό στοιχείο των δύο εγκληματικών ομάδων αποτελούσε βασικό μέλος, το οποίο λειτουργούσε αφενός ως κύριος προμηθευτής ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιώντης πρώτηςεγκληματικής ομάδας καιαφετέρουείχε ενεργό ρόλο στη δεύτερη τόσο στην προμήθεια όσο και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πιο αναλυτικά, ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της, χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως «καβάτζες», καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευσαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από το κοινό μέλος.

Ακολούθως, για να πετύχουν τον σκοπό τους, χρησιμοποιούσανεκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα καθώς και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον -108- αγοραπωλησίες ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι -33- έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Αναφορικά με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα,διαπιστώθηκε ότι το κοινό μέλος αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησήτους, για την από κοινού κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης) στους τελικούς χρήστες, με σκοπό το παράνομο οικονομικό τους όφελος.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον -30- αγοροπωλησίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα εκ των οποίων οι -30- έχουν ταυτοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι,δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τον συνέδραμαν κατά περίπτωση στην απόκρυψηποσοτήτων κοκαΐνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού.

Εκτιμάται ότι, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις -85.000- ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας των ανωτέρω,εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την οποία,δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη -8- κατηγορούμενων, φέρεται να δήλωναν ψευδώς αριθμό αιγοπροβάτων προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατείχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε ποιμνιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, ενόψει επικείμενου ελέγχου από αρμόδιους ελεγκτές.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν -26- έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν – μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-5.203,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-112,77- γραμμάρια κοκαΐνης,

-33.715- ευρώ,

-9- πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα,

-128- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

-3- σπαθιά τύπου σαμουράι και -2- μαχαίρια,

-6- ζυγαριές,

-6- κροτίδες και γκλοπ,

-2- ασύρματοι επικοινωνίας και -13- κινητά τηλέφωνα,

-12- αυτοκίνητα, καθώς και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν πήλινα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου να εξεταστεί εάν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τα κατασχεθέντα όπλα και λοιπά αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.