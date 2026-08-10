Κρήτη: Έργο οδικής ασφάλειας με 500 χιλ. ευρώ για διαγραμμίσεις, ανακλαστήρες οδοστρώματος και οριοδείκτες

Την σύμβαση με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Διαγραμμίσεις τμημάτων οδοστρώματος σε οδούς αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης» υπέγραψε σήμερα Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο οδικής ασφάλειας, αφορά συγκεκριμένα διαγραμμίσεις, ανακλαστήρες οδοστρώματος και οριοδείκτες στα σημεία: εθνικής οδού Ηράκλειο-Μοίρες-Αγ. Γαλήνη, στην επαρχιακή οδό Ηράκλειο-Βιάννος και στο τμήμα της εθνικής οδού Χανιά-Αεροδρόμιο-Τάφοι Βενιζέλων. Συνολικό μήκος παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο περίπου 150 χιλιόμετρα.

Το έργο

Συντήρηση υπάρχουσας διαγράμμισης του οδοστρώματος, τον διαχωρισμό λωρίδων ίδιας ή αντίθετων κατευθύνσεων, διαγράμμιση κόμβων στο οδικό δίκτυο (βέλη πορείας, λοξές γραμμές τύπου «zebra»), ενώ ο σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την ανανέωση της οριζόντιας σήμανσης με τη χρήση ανακλαστικής βαφής.

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη παρόντες ήταν επίσης: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Γιώργος Μαϊδης, ο διευθυντής της διεύθυνσης τεχνικών έργων Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλης Ψαρουδάκης και τα στελέχη της υπηρεσίας Μάνος Γωνιανάκης και Ανδρέας Φανουράκης.