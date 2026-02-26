CAFE MELI
Κρήτη: Εργαστήριο για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή και πράσινη εποχή

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο Συμμετοχικό Εργαστήριο που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GRANDIS (Green, Digital, Female-Driven SMEs), με συγχρηματοδότηση από το Interreg Europe. Η δράση φιλοξενήθηκε στον πολυχώρο Bizrupt στο Ηράκλειο και επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκές καλές πρακτικές προσαρμοσμένες στο τοπικό οικοσύστημα.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, Γιώργος Αλεξάκης, υπογράμμισε τον τριπλό στόχο του έργου για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος για τις γυναίκες επιχειρηματίες και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

«Η Περιφέρεια Κρήτης προωθεί ενεργά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με τη δίκαιη και ισότιμη ανάπτυξη, συνεργαζόμενη στενά με την τοπική κοινωνία και τις ενώσεις γυναικών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, η συνεργάτιδα του έργου Ξένια Κριτσωτάκη παρουσίασε τη μεθοδολογία των ομάδων εργασίας, οι οποίες εστίασαν σε τρεις βασικούς άξονες:

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για ψηφιακές δεξιότητες και βιώσιμες πρακτικές.
Ακαδημία επιχειρηματικότητας για εφήβους.
Δημιουργία ενιαίου σημείου πληροφόρησης και διασύνδεσης για γυναίκες επιχειρηματίες.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν ενεργά στελέχη από τον επιχειρηματικό, θεσμικό και κοινωνικό χώρο. Μέσα από ομαδική εργασία και μελέτη υποθέσεων (case studies), οι συμμετέχοντες επεξεργάστηκαν σενάρια και προτάσεις πολιτικής που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Κρήτης.

Στις εργασίες συμμετείχαν από την Περιφέρεια οι: Νεκταρία Καλογιαννάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας. Μαρία Αποστολάκη, Συντονίστρια του έργου GRANDIS και Προϊσταμένη Τμήματος Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Βασιλική Μαδούλκα, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών. Χρήστος Μπίλιος, Στέλεχος του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Χαράλαμπος Πίτερης, Προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνου. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι από το Women Do Business και τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης (ΑΣΓΕΚ).

Ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ με τη συμμετοχή του Γιώργου Αλεξάκη, της Νεκταρίας Καλογιαννάκη και της Μαρίας Σπουρδαλάκη (Operations Manager, Women Do Business), όπου αναλύθηκαν οι θεσμικές και χρηματοδοτικές συνθήκες που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου πρόκειται να ενταχθούν στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3 2021–2027), διασφαλίζοντας τη συνέχεια του διαλόγου μεταξύ των δημόσιων φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας για ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό μέλλον.

