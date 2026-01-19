CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Εντονα καιρικά φαινόμενα και κίνδυνο πλημμυρών από την Τετάρτη 21/01

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 19/01/2026Τελευταία ενημέρωση: 19/01/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
κακοκαιρία - καιρός
Palermo TECH HUB
Cosmos

Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη 21/01, με επτά περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί σε σημερινή του ανάρτηση για κίνδυνο πλημμυρών (Τετάρτη – Πέμπτη) στη δυτική και νότια Ελλάδα, στο ανατολικό Αιγαίο, την Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

ΧΡΥΣΟΣ

Αναλυτικά, όπως αναφέρει:

«Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα.

NOVA

Συγκεκριμένα:

  • Τρίτη -Τετάρτη

Τοπικές θύελλες ( ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

  • Τετάρτη-Πέμπτη

Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική κ’ νότια Ελλάδα , ανατολικό Αιγαίο, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη.

  • Τετάρτη-Πέμπτη

Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες-χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια)».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Media+ Media+ Send an email 19/01/2026Τελευταία ενημέρωση: 19/01/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της μεγάλης χασισοφυτείας στο Αμάρι του Ρεθύμνου

21/01/2026

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Απόκρυψη, αδιαφάνεια και εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα

21/01/2026

Ηράκλειο: Τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους ΙΙ»

21/01/2026
enetiko limani heraklion

Λιμεναρχείο Ηρακλείου: Προειδοποίηση για θυελλώδεις νοτιάδες

20/01/2026

Αγιος Νικόλαος, ΒΟΑΚ: Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας την Τετάρτη 21/01

20/01/2026

Άγιος Νικόλαος: Ειδική δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

20/01/2026

Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε η γιατρός από τη Νεάπολη

20/01/2026

Ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση για τον κλάδο της τυροκομίας στην Κρήτη

20/01/2026

Συνάντηση Σταύρου Αρναουτάκη με τον Δήμαρχο Σητείας για τα έργα υποδομής και τον ΒΟΑΚ

20/01/2026

Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εργατικοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου

20/01/2026
Back to top button