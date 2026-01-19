Κρήτη: Εντονα καιρικά φαινόμενα και κίνδυνο πλημμυρών από την Τετάρτη 21/01

Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη 21/01, με επτά περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο της επερχόμενης κακοκαιρίας.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί σε σημερινή του ανάρτηση για κίνδυνο πλημμυρών (Τετάρτη – Πέμπτη) στη δυτική και νότια Ελλάδα, στο ανατολικό Αιγαίο, την Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Αναλυτικά, όπως αναφέρει:
«Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα.
Συγκεκριμένα:
- Τρίτη -Τετάρτη
Τοπικές θύελλες ( ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.
- Τετάρτη-Πέμπτη
Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική κ’ νότια Ελλάδα , ανατολικό Αιγαίο, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη.
- Τετάρτη-Πέμπτη
Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες-χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια)».
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram