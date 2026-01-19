Κρήτη: Εντονα καιρικά φαινόμενα και κίνδυνο πλημμυρών από την Τετάρτη 21/01

Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη 21/01, με επτά περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί σε σημερινή του ανάρτηση για κίνδυνο πλημμυρών (Τετάρτη – Πέμπτη) στη δυτική και νότια Ελλάδα, στο ανατολικό Αιγαίο, την Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει:

«Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα.

Συγκεκριμένα:

Τρίτη -Τετάρτη

Τοπικές θύελλες ( ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Τετάρτη-Πέμπτη

Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική κ’ νότια Ελλάδα , ανατολικό Αιγαίο, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη.

Τετάρτη-Πέμπτη

Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες-χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια)».