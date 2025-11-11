Κρήτη: Ενισχύθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, με ανακοίνωση της χαιρετίζει την πρόθεση του Υπουργού να ενισχύσει άμεσα την Δ.Α. Χανίων, μετά από Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Ν.Δ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης.

Η Ερώτηση αφορούσε την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Κρήτης μέσω της ενεργοποίησης του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων, όπως ακριβώς αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των πρωτοβάθμιων ενώσεων αστυνομικών Κρήτης.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Η Ένωσή χαιρετίζει την πρόθεση του Υπουργού να ενισχύσει άμεσα την Δ.Α. Χανίων, μετά από… 5 επιστολές μας… στις οποίες αναφέρουμε αναλυτικά την «λειψανδρία» των Υπηρεσιών της Δ.Α. Χανίων, με 34 ΣΦΟΧ (Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου) για τις ανάγκες του Α.Τ. Αερολιμένα Χανίων αλλά και των υπολοίπων Υπηρεσιών της Δ.Α. Χανίων, όπως μας ενημέρωσε πριν την συνέντευξη τύπου στο Ηράκλειο.

Η αντίθεσή μας έγκειται στο γεγονός της υποβάθμισης της Σχολής Αστυφυλάκων και της παράκαμψης της αξιοκρατίας του Κώδικα Μεταθέσεων, μέσω των συνεχών διαδικασιών προσλήψεων αστυνομικών εκτός των πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίοι τοποθετούνται άμεσα στους τόπους καταγωγής του».