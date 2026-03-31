Κρήτη: Ενίσχυση των εξαγωγών και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω του έργου Lead EXPORT

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2026
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, στο Ηράκλειο η 2η Περιφερειακή Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Φορέων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT. Το έργο εισάγει μια νέα προσέγγιση για την ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της τοπικής οικονομίας, εστιάζοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης της εξωστρέφειας των ΜΜΕ και ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Μιχαήλ Βάμβουκα και τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Γιώργο Αλεξάκη.

Παρουσίαση Καλών Πρακτικών και Διεθνής Εμπειρία

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η Συντονίστρια του έργου Lead EXPORT και στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κανδηλογιαννάκη, καθώς και η συνεργάτης του προγράμματος Ιωάννα Τσάκα, παρουσίασαν τις καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης και τους διεθνείς εταίρους κατά τη 2η Διεθνή Εκπαιδευτική Συνάντηση του έργου, η οποία φιλοξενήθηκε τον Ιανουάριο στο Ηράκλειο.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Στήριξη της Επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλάμβανε εξειδικευμένες εισηγήσεις για την υποστήριξη της εξωστρέφειας:

Η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» Μαρία Κασωτάκη, ανέλυσε τη στήριξη της επιχειρηματικής εξωστρέφειας μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027.

Η Διευθύντρια Δανείων και Εγγυήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ματτίου Μαρία Ελένη, παρουσίασε τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές δυνατότητες του οργανισμού για τις επιχειρήσεις.

Ο εκπρόσωπος της Eurobank Στέφανος Πανούσης, ανέπτυξε τις δράσεις και τα τραπεζικά εργαλεία που υποστηρίζουν τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Συμπεράσματα και Συνεργασία

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραγωγικό διάλογο μεταξύ της ομάδας εργασίας και των εκπροσώπων των φορέων. Η συζήτηση εστιάστηκε στη βελτιστοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού υποστηρικτικού πλαισίου που θα θωρακίσει την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Περιφέρεια Κρήτης

Εμμανουήλ Σπιθάκης, spithakis@crete.gov.gr, Τηλ.: 2813 410453

Ιωάννα Τσάκα, tsaka@creteregion.gr, Τηλ.: 2813 410420

