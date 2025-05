Κρήτη: Έναρξη του Θερινού Σχολείου «Applied Sustainability in Greece»

Τη Δευτέρα 12 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η εναρκτήρια εκδήλωση του θερινού σχολείου «Applied Sustainability in Greece», το οποίο διοργανώνεται από το State University of New York College of Environmental Science and Forestry (SUNY ESF) σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ).

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 22 φοιτητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την ανάπτυξη προτάσεων βιώσιμης ανάπτυξης σε συνεργασία με πέντε δήμους της Κρήτης (Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδας, Οροπεδίου Λασιθίου, Βιάννου και Χερσονήσου). Το θερινό σχολείο διεξάγεται από τις 12 έως τις 23 Μαΐου 2025, με δραστηριότητες πεδίου και παρουσιάσεις σε επιλεγμένες τοποθεσίες.

Κατά την έναρξη παρευρέθηκε και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Δρ. Ιωάννης Δαλιακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιούνται με τη συνεργασία του Δρ. Κωνσταντίνου Βασσάκη, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ, με τις Επίκουρες καθηγήτριες του SUNY Dr. Tania Ploumi και Dr. Christine Georgakakos.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας εκδήλωσης, παρουσίασαν τις εργασίες τους δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ο Μάνος Κουδουμάς και η Κατερίνα Μεραμβελιωτάκη, με αντικείμενο την εφαρμογή του πλαισίου ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση).

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και υποστηρίζεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.