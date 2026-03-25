Κρήτη, Ελούντα: Άνδρας έκλεψε 11.000 ευρώ, τα έχασε στον τζόγο και μετά σκηνοθέτησε διάρρηξη

25 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/03/2026
Πρωτοφανές περιστατικό εξαπάτησης λόγω τζόγου, σημειώθηκε στην περιοχή της Ελούντας, στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας προσπάθησε να παρουσιαστεί στις Αρχές ως θύμα κλοπής, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ο ίδιος που αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό από συγκάτοικό του και έχασε μεγάλο μέρος του στον τζόγο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τρεις άνδρες, δύο Έλληνες και ένας από την Αίγυπτο, διέμεναν μαζί και εργάζονταν στο ίδιο εργοτάξιο και η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας εκ των συγκατοίκων, κατήγγειλε την κλοπή 11.000 ευρώ.

Ο δράστης προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι και ο ίδιος είχε πέσει θύμα κλοπής, δηλώνοντας ότι του είχαν αφαιρεθεί και εκείνου χρήματα μετά από διάρρηξη.

Ωστόσο, η προανάκριση και οι κάμερες ασφαλείας αποκάλυψαν αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος είχε επιστρέψει μόνος του στο σπίτι σε χρόνο που δεν υποπτευόταν κανείς.

Κατά την έρευνα των Αρχών, βρέθηκαν στην κατοχή του περίπου 8.000 ευρώ, τα οποία επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τους, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα -όπως υποστήριξε- τα έχασε στον τζόγο.

