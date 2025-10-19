CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Εγκαινιάστηκε το νέο Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Εγκαινιάστηκε στο Πάνορμο του Δήμου Μυλοποτάμου, το νέο, υπερσύγχρονο Δημοτικό Σχολείο, ένα κτίριο 2.500 τ.μ. και δυναμικότητας 150 μαθητών. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παράδοση του έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 3,4 εκατ. ευρώ από το περιφερειακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Στον χαιρετισμό του, ο Στ. Αρναουτάκης χαρακτήρισε την Παιδεία ως «το κορυφαίο δημόσιο αγαθό» και τα νέα σχολεία ως «τις κυψέλες μέσα στις οποίες χτίζεται το μέλλον» Τόνισε πως ο σταθερός στόχος της Περιφέρειας είναι «κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Κρήτης να έχει πρόσβαση σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τη γνώση».

ΧΡΥΣΟΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης υπηρετεί τη δημόσια εκπαίδευση επενδύοντας σημαντικούς πόρους. Τα τελευταία χρόνια, από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτήθηκε με 22,7 εκατ. ευρώ η ανέγερση, η ενεργειακή αναβάθμιση και ο εξοπλισμός δεκάδων σχολικών συγκροτημάτων στο νησί. Παράλληλα, από το πρόγραμμα της τρέχουσας περιόδου, έχει χρηματοδοτηθεί το σχολείο στο Πάνορμο μαζί με ανάλογα έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,8 εκατ. ευρώ. Προσθετικά, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις επιπλέον προσκλήσεις συνολικού ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, που αφορούν την αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, την ενίσχυση της πρόσβασης ΑμεΑ και τον εκσυγχρονισμό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Χαιρόμαστε όταν τα παιδιά μας πηγαίνουν σε τέτοια σύγχρονα σχολεία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης, προσθέτοντας πως η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στην εκπαίδευση συμβάλλει και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Κλείνοντας, συνεχάρη τον Δήμο και όλους τους συντελεστές του έργου.

NOVA

Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης ενώ παραβρέθηκαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Περιφερειάρχης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, εκπρόσωποι τοπικών και εκπαιδευτικών φορέων.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Δημογραφικό: Ποια περιφερειακή ενότητα της Κρήτης κάνει την διαφορά

19/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Βασικός στόχος η δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου

19/10/2025

Μαθητής από το ΕΠΑΛ Ηρακλείου κέρδισε τρία βραβεία στη Σίλικον Βάλεϊ για καινοτόμο κύβο του Ρούμπικ

19/10/2025

Ομόφωνη απόφαση της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη δημιουργία «Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού» στη Νεάπολη

18/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Συνελήφθη 18χρονος για ναρκωτικά

18/10/2025

Μεταναστευτικό: Αυτό είναι το σχέδιο για τις δύο δομές στην Κρήτη

18/10/2025

Διευκρινίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον ΒΟΑΚ

18/10/2025

Κρήτη: Παρατείνονται τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων έως και την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

18/10/2025

Δυναμική παρουσία της Κρήτης στην Διεθνή Έκθεση ANUGA 2025

17/10/2025

ΒΟΑΚ: Παράταση και καθυστερήσεις μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για την Κρήτη

17/10/2025
Back to top button