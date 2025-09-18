Κρήτη: Δύσκολη η κατάσταση στα Χανιά με τους μετανάστες – «Δεν πάει άλλο» λένε οι Λιμενικοί και αντιδρούν

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι όπως είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ Χανίων ο πρόεδρος της Ένωσης Βασίλης Κατσικανδαράκης, είναι τα πολύ σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στην Αγυιά το βράδυ της περασμενης Τρίτης, αλλά και χθες το βράδυ, με αφορμή νέα άφιξη μεταναστών στις εγκαταστάσεις.

Μάλιστα χθες οι εξεγερμένοι ξήλωσαν ηλεκτρολογικό πίνακα, αποκόλλησαν τις λάμες εξαερισμού, ενώ κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση της Αστυνομίας

Οι λιμενικοί διαμαρτύρονται επίσης για τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στην Αγυιά και ζητούν να αναλάβουν μόνο τις ευθύνες που αναλογούν στο Λιμενικό Σώμα.

O πρόεδρος της Ένωσης σε δηλώσεις του στον 9.84, χαρακτήρισε την Αγυιά «καζάνι που βράζει» και «αποθήκη ψυχών», τονίζοντας ότι η Πολιτεία αδιαφορεί για τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις. «Θα θρηνήσουμε θύματα αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα και αν η κυβέρνηση δεν εφαρμόσει στην Κρήτη το ίδιο μοντέλο διαχείρισης που ακολουθήθηκε στα νησιά του Αιγαίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τεράστια αύξηση στις ροές

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η αύξηση των ροών σε Κρήτη και Γαύδο αγγίζει το 400% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου εισήλθαν στα δύο νησιά περίπου 13.000 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο νούμερο ήταν 3.167.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο έχουν αφιχθεί 240 άτομα, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν με σκάφη σε Κρήτη και Γαύδο περισσότεροι από 1.000 μετανάστες. Ελλείψει κάποιας οργανωμένης δομής οι αφιχθέντες μεταφέρθηκαν για πρόχειρη φιλοξενία στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς.

Χαρακτηριστικό του προβλήματος είναι ότι αντιστοιχεί ένας λιμενικός για κάθε 100 μετανάστες, μία χημική τουαλέτα για κάθε 100 μετανάστες, ενώ δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός (ανάλογα με την εθνικότητα, το θρήσκευμα κλπ) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσεις.

Η σύσκεψη

Χθες εξάλλου είχαμε μια σύσκεψη στο Περιφερειακό Μέγαρο Χανίων, μεταξύ στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων των τοπικών διοικήσεων των σωμάτων ασφαλείας, ως προς την έξαρση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη και τη διαχείριση της κατάστασης (δείτε εδώ)..

Στην εναρκτήρια δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής ξεκαθάρισε πως η σύσκεψη εγινε χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα αρμόδιων φορέων, εννοώντας τα υπουργεία Μετανάστευσης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ τόνισε πως ο χώρος της Αγυιάς δεν είναι πλέον λειτουργικός και πρέπει να σταματήσει η χρήση του για τους σκοπούς της πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών (δείτε εδώ).

Δύο Δομές

Το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, αλλά και της παραμονής των μεταναστών στην Κρήτη, συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, κατά τη συνάντηση τους (δείτε εδώ).

Σε δηλώσεις του ο κ. Αρναουτάκης ανέφερε ότι αυτό που συμφωνήθηκε ήταν η δημιουργία των δύο δομών προσωρινής παραμονής, που αρχικά είχε προταθεί (δείτε εδώ)..

«Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε είναι ότι πρέπει να γίνουν οι δύο δομές που είχαμε πει εξαρχής. Δεν συζητήσαμε για μόνιμη δομή» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναουτάκης, συμπληρώνοντας ότι και οι μετανάστες που φτάνουν και που τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί, «θα πρέπει να μεταφέρονται άμεσα, καθώς δεν μπορούν να παραμένουν τόσο χρονικό διάστημα».

Ο κ. Αρναουτάκης αναφέρθηκε και στις δύσκολες συνθήκες παραμονής, όπως και στην μη καταλληλότητα των υπαρχόντων χώρων παραμονής, ειδικά όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός μεταναστών, που οδηγεί -όπως τόνισε- σε στιγμές έντασης και όχι μόνο. Μάλιστα ανέφερε ότι μετέφερε το πρόβλημα τόσο στον κ. Χρυσοχοΐδη όσο και τον κ. Πλεύρη, σχολιάζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και σε ό,τι αφορά το προσωπικό φύλαξης του χώρου τόσο από λιμενικούς όσο και αστυνομικούς.