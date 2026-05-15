Κρήτη: Οι Δήμοι ζητούν τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/05/2026
Την ανάγκη το τέλος ανθεκτικότητας και οι πρόσθετοι πόροι που προκύπτουν από την τουριστική δραστηριότητα να αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε οι δήμοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η συνεχώς εντεινόμενη τουριστική ανάπτυξη, ανέδειξαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης της Κρήτης στο πλαίσιο του 3ου Forum του «Ελεύθερου Τύπου» με θέμα «Κρήτη 2030».

Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης υπογράμμισαν ότι η Κρήτη σηκώνει ολοένα και μεγαλύτερο βάρος σε επίπεδο υποδομών, διαχείρισης απορριμμάτων, ύδρευσης, κυκλοφορίας, κοινωνικών υπηρεσιών και καθημερινότητας, την ίδια στιγμή που οι διαθέσιμοι πόροι προς τους δήμους παραμένουν περιορισμένοι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Όπως επισημάνθηκε, οι δήμοι καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες της αυξημένης επισκεψιμότητας χωρίς να διαθέτουν τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ ζητήθηκε μεγαλύτερη αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και οι δήμαρχοι Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης και Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, οι οποίοι στάθηκαν στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νησί ενόψει της επόμενης δεκαετίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ανάγκες ενίσχυσης βασικών υποδομών, αλλά και στη διαμόρφωση ενός πιο συμμετοχικού μοντέλου λήψης αποφάσεων, με ενεργότερο ρόλο της αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Κρήτη.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης μεγάλων έργων που αφορούν τις μεταφορές, τη διαχείριση υδάτων, την ενεργειακή επάρκεια και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική ανάπτυξη δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις για τις τοπικές υποδομές και υπηρεσίες.

