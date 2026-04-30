Η Κρήτη διεθνής κόμβος επιχειρηματικότητας – Στο επίκεντρο καινοτομία και ανάπτυξη

Με κεντρικό μήνυμα «Empowering Business, Innovation and Strategy», πραγματοποιείται στο Ηράκλειο το «Accelerating Crete Forum» από την KPMG στην Ελλάδα. Η διοργάνωση εστιάζει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ψηφιοποίηση και τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας.

Στις εργασίες του φόρουμ συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι αναλύουν τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης και τα επενδυτικά κίνητρα στην Κρήτη.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στον χαιρετισμό του κατά την έναρξη των εργασιών υπογράμμισε ότι το νησί μετεξελίσσεται σε διεθνή κόμβο εξωστρέφειας. «Ως Περιφέρεια Κρήτης, υπηρετούμε ένα συνεκτικό σχέδιο με επίκεντρο τις σύγχρονες υποδομές, όπως ο ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τομέα της Έρευνας, τονίζοντας ότι η καινοτομία αποτελεί μετρήσιμο σύστημα δράσης μέσω του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και της Στρατηγικής RIS3. Ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην εθνική επιτυχία του «Space-Crete», μια επένδυση 35 εκατομμυρίων ευρώ που τοποθετεί την Κρήτη στον ευρωπαϊκό χάρτη των διαστημικών τεχνολογιών, δημιουργώντας 120 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης επεσήμανε ότι η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης κι όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, αποτελεί το κλειδί για μια Κρήτη που καινοτομεί και παράγει, καλώντας όλους τους φορείς σε συνεργασία για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον.