Κρήτη: Διάσωση περίπου 40 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 40 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 23 ναυτικά μίλια νότια–νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου σημαίας Μάλτας που έπλεε στην περιοχή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή 23 ναυτικά μίλια νότια–νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Μεταφορά των διασωθέντων στην Αγία Γαλήνη

Μετά τη διάσωσή τους, οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.