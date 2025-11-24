CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Διάσωση 35 μεταναστών, νότια της Ιεράπετρας

24/11/2025
Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύονται τέσσερις μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν μαζί με 31 ακόμη άτομα σε λέμβο, 55 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Τους εντόπισε πλοίο με σημαία Λιβερίας, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα. Από τους 35 συνολικά μετανάστες, οι 31 μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα με σκάφος του Λιμενικού.

Η κατάσταση των τεσσάρων ατόμων ωστόσο, που εμφάνιζαν σημάδια εξάντλησης, αφυδάτωσης και υποθερμίας, επέβαλε στην επιχείρηση να συνδράμει ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας που τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Ηράκλειο.

Από τα 31 άτομα που μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στην Ιεράπετρα, τρία ακόμη άτομα βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

