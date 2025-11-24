Κρήτη: Χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ για το νέο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο

Την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης με το ποσό των 2 εκ. ευρώ για το νέο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, με μια μελέτη η οποία διαθέτει τα τεύχη δημοπράτησης για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο εντός του 2026, ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην εκδήλωση του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Ο κ. Αρναουτάκης, παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ζήτησε την στήριξη του Υπουργείου.

«Στηρίζουμε τον αθλητισμό, και τις ομάδες όλες του νησιού, συζητήσαμε με τον κ. Βρούτση για να ενισχυθούν οι αθλητικές υποδομές σε όλη την Κρήτη, με την παράλληλη στήριξη της Περιφέρειας. Εκτιμώ ότι, θα έχουμε την βοήθεια του Υπουργείου για να προχωρήσουν όλα τα αθλητικά έργα που χρειάζονται στο νησί, γιατί ένας είναι ο στόχος: Να κατευθύνονται οι νέοι μας στον αθλητισμό και να ασχολούνται με αυτόν» υπογράμμισε ο κ. Αρναουτάκης.

Νωρίτερα στη διάρκεια της εκδήλωσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στη μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια, ο κ. Αρναουτάκης σε σύντομο χαιρετισμό εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε όσους στήριξαν την ομάδα του ΟΦΗ και όλους τους φιλάθλους. «Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που τόσα χρόνια στήριξαν την ιδέα του ΟΦΗ στήριξαν την ομάδα μας. Συγχαρητήρια στις διοικήσεις, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, σε όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν και συνεχίζουν να βοηθούν» υπογράμμισε.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Κρήτης ευχαρίστησε τους φιλάθλους που όλα τα χρόνια είναι δίπλα στην ομάδα «γιατί και εγώ ως φίλαθλος 50 χρόνια είμαι στο γήπεδο του ΟΦΗ να παρακολουθώ τους αγώνες» είπε ο κ. Αρναουτάκης.