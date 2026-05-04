Κρήτη: Αυτοψία της «Αποκεντρωμένης» στην Νήσο Χρυσή

Αυτοψία στην Προστατευόμενη Περιοχή της νήσου Χρυσή Ιεράπετρας πραγματοποίησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με παρουσία της Γραμματέως Μαρίας Κοζυράκη, με τον Προϊστάμενο, Μανώλη Κουδουμά, και στελέχη της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου καθώς και επιστημονικούς συνεργάτες της Μονάδας Προστατευόμενων Περιοχών κεντρικής & ανατολικής Κρήτης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες μεταφέρθηκαν στο νησί με σκάφος του Λιμενικού Σώματος ενώ η επίσκεψη έγινε υπό την καθοδήγηση του κύριου ερευνητή του Οργανισμού ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Φώτη Ξυστράκη, υπεύθυνου εκπόνησης της μελέτης διερεύνησης των αιτιών ξήρανσης της βλάστησης των ειδών αρκεύθου στον οικότοπο προτεραιότητας και πρότασης διαχειριστικών μέτρων βελτίωσης και αποκατάστασης

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε βελτιωμένη εικόνα της οικολογικής κατάστασης καθώς η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του νησιού τα τελευταία χρόνια και οι ικανοποιητικές βροχοπτώσεις το τρέχον υδρολογικό έτος έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα, ο οικότοπος των παράκτιων αμμοθινών, κυρίως στο βόρειο τμήμα, έχει σημαντικά αποκατασταθεί, καθώς ο φυσικός μηχανισμός μπόρεσε ανεμπόδιστα να λειτουργήσει δημιουργώντας νέες αμμοθίνες και σωρεύοντας πολύτιμη οργανική ύλη.

Στην επίσκεψη, συζητήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και οι διαχειριστικές δράσεις που προγραμματίζονται να εφαρμοστούν στην προστατευόμενη περιοχή, όπως τεκμηριώθηκαν και ιεραρχήθηκαν από τις μελέτες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για το χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον της νήσου Χρυσή. Η στήριξη και υλοποίηση αυτών των δράσεων έχει ήδη δρομολογηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου και τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε από όλους τους παριστάμενους φορείς ότι εξακολουθεί να υπάρχει στο νησί σημαντικός όγκος απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση απομάκρυνση τους. Με συνεργασία και εποπτεία των αρμόδιων Υπηρεσιών, ανάδοχος θα συλλέξει και θα μεταφέρει εκτός του νησιού αυτούς τους διάσπαρτους ρύπους και θα προβεί στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των θέσεων ρύπανσης.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με τη σύμπραξη των αρμόδιων κρατικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών, παραμένει προσηλωμένη στην απρόσκοπτη συνέχιση των δράσεων προστασίας και αποκατάστασης του ευάλωτου φυσικού περιβάλλοντος της νήσου Χρυσή, με στόχο τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του μοναδικού οικοτόπου και την εφαρμογή πλαισίου βιώσιμης διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης.