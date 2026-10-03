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Κρήτη: 3η Περιφερειακή Συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2026
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03102026
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης η 3η Περιφερειακή Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Φορέων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT. Το έργο επικεντρώνεται σε μια νέα προσέγγιση για την ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της τοπικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

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Η συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Αντιπεριφερειάρχη διασύνδεσης του Πρωτογενούς Τομέα και του Τουρισμού, Σπύρο Μπαλαντίνο και τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, Γιώργο Αλεξάκη καθώς και από τον Παναγιώτη Ιγνατιάδη, εκπρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Μιχαήλ Βάμβουκα.

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Στη συνέχεια, η Μαρία Κανδηλογιαννάκη, στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης και Συντονίστρια του έργου Lead EXPORT, και ο Εμμανουήλ Σπιθάκης, στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης και μέλος της Ομάδας Εργασίας, παρουσίασαν καλές πρακτικές στη θεματική του εξαγωγικού marketing που αναδείχθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης και τους εταίρους του έργου κατά τη 3η Διεθνή Εκπαιδευτική Συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Ζαντάρ της Κροατίας.

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Παράλληλα, η Ιωάννα Τσάκα, συνεργάτης του προγράμματος, παρουσίασε τις καλές πρακτικές που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου, καθώς και πρακτικές που παρουσιάστηκαν κατά την 1η Διμερή Συνάντηση Μάθησης η οποία πραγματοποιήθηκε στο Cork της Ιρλανδίας τον Σεπτέμβριο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εισήγηση της Αλεξάνδρας Καραπιδάκη, Co-founder της Bizrupt, η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα Foundit, μια πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση της νεανικής επιχειρηματικότητας στα ελληνικά νησιά.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με έναν παραγωγικό διάλογο, κατά τη διάρκεια του οποίου η ομάδα εργασίας και οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να καταθέσουν προτάσεις και να διαμορφώσουν χρήσιμα συμπεράσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Περιφέρεια Κρήτης

Εμμανουήλ Σπιθάκης, spithakis@crete.gov.gr Τηλ., 2813 410453

Ιωάννα Τσάκα tsaka@creteregion.gr Τηλ., 2813 410420

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2026
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