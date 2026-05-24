ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Η 3χρονη περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένη από τους γιατρούς

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2026
Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 3χρονη από την Κρήτη, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη.

Η υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και κατά την εξέταση στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε στην εκτίμηση ότι πρόκειται για σοβαρό περιστατικό κακοποίησης.

Κρήτη: Αναζητείται ο πατέρας της 3χρονης

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, την ώρα που έχει ήδη συλληφθεί η μητέρα του παιδιού, αναζητείται τουλάχιστον ακόμη ένα άτομο, ο άνδρας που έχει δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της.

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς ως ιδιαίτερα κακοποιημένο, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστεί η πλήρης εικόνα της υπόθεσης και να αποδοθούν οι ευθύνες στους εμπλεκόμενους.

