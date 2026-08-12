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Κρήτη: 147 αφίξεις μεταναστών στους Καλούς Λιμένες μέσα στη νύχτα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
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Φωτογραφία αρχείου
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Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς μέσα στη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφηκαν τρία διαδοχικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού, διάσωσης και μεταφοράς να βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Τρία περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες

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Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκε αρχικά άφιξη περίπου 46 ατόμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Ο ακριβής αριθμός αναμένεται να επιβεβαιωθεί μετά την επίσημη καταμέτρηση από τις αρμόδιες αρχές.

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Τα ξημερώματα ακολούθησαν δύο ακόμη περιστατικά, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται. Στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκαν 32 άτομα, τα οποία μεταφέρονται προς τους Καλούς Λιμένες, ενώ στο δεύτερο περιστατικό εντοπίστηκαν ακόμη 69 άτομα, τα οποία επίσης μεταφέρονται στην περιοχή.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εντοπιστεί στα τρία περιστατικά ανέρχεται τουλάχιστον στους 147.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Οι συνεχόμενες αφίξεις έχουν θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα περιστατικά καταγράφονται με μεγάλη συχνότητα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Το Λιμενικό και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την ασφαλή μεταφορά των ανθρώπων στην Κρήτη, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την ακριβή καταγραφή των περιστατικών.

Οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες τις τελευταίες ώρες, με τις νέες αφίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη και τις αρχές να βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση.

Ο συνολικός αριθμός των αφιχθέντων αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά την επίσημη καταμέτρηση από το Λιμενικό Σώμα.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
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