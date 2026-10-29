Κρήτη: 117 μετανάστες σε τρία νέα περιστατικά – Ανάμεσά τους γυναίκα και τρεις ανήλικοι

Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στη νότια Κρήτη, με συνολικά 117 ανθρώπους να έχουν φτάσει ή να αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο μέσα από τρία διαφορετικά περιστατικά.

Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζεται, καθώς οι νέες αφίξεις δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες για καταγραφή, υγειονομική φροντίδα και προσωρινή φιλοξενία.

Δύο ομάδες με συνολικά 85 άτομα

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, δύο ομάδες μεταναστών μεταφέρθηκαν στον χώρο του πρώην Ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από 54 άτομα και η δεύτερη από 31, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τους 85 ανθρώπους.

Στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διαδικασίες προσωρινής υποδοχής.

Ακόμη 32 στους Καλούς Λιμένες

Παράλληλα, ένα τρίτο περιστατικό καταγράφηκε στους Καλούς Λιμένες, όπου αποβιβάστηκαν ακόμη 32 διασωθέντες.

Ανάμεσά τους βρίσκονται μία γυναίκα και τρεις ανήλικοι.

Η μεταφορά τους στο Ηράκλειο είχε προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι υπηρεσίες καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι ανήλικοι και τα υπόλοιπα ευάλωτα πρόσωπα θα έχουν πρόσβαση στην αναγκαία φροντίδα.

Νέες επιχειρήσεις στη νότια Κρήτη

Οι αφίξεις έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων περιστατικών που είχαν καταγραφεί την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, 31 άνθρωποι είχαν περισυλλεγεί από διερχόμενο φορτηγό πλοίο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, 58 άνθρωποι είχαν εντοπιστεί σε παραλία κοντά στα Τέρτσα και μεταφερθεί σε χώρο υποδοχής στην Ιεράπετρα.

Τα περιστατικά καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα στη θαλάσσια διαδρομή προς τη νότια Κρήτη.

Πίεση στις υποδομές υποδοχής

Η αύξηση των αφίξεων επαναφέρει τη συζήτηση για την επάρκεια των διαθέσιμων εγκαταστάσεων και τον συντονισμό των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Η προσωρινή υποδοχή μεγάλου αριθμού ανθρώπων απαιτεί οργανωμένες διαδικασίες για την καταγραφή, τη σίτιση, την υγειονομική περίθαλψη και τη μεταφορά τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία των ανηλίκων και των ανθρώπων με αυξημένες ανάγκες.

Η αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών παραμένει κρίσιμο ζήτημα για τις αρχές της Κρήτης, καθώς οι διασώσεις και οι αποβιβάσεις συνεχίζονται.