Κρήτη: 102 μετανάστες κατέφθασαν στα νότια παράλια του νησιού!

Ξεκίνησαν πάλι οι καραβιές στην Κρήτη, αφού σήμερα τις πρωινές ώρες καταγράφηκαν δύο περιστατικά διάσωσης μεταναστών και προσφύγων στα νότια παράλια του νησιού, με τις αρχές να προχωρούν στη μεταφορά και παροχή πρώτων βοηθειών σε συνολικά 102 άτομα.

Το πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, όπου βρέθηκαν 29 άτομα από το Σουδάν, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και έντεκα ανήλικοι αγόρια ηλικίας 14 έως 17 ετών. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την επιβίβαση των διασωθέντων σε λεωφορείο, το οποίο αναχώρησε από το σημείο στις 04:20, με προορισμό το Ηράκλειο, όπου και έφτασε στις 05:45.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή του Λέντα, όπου διασώθηκαν 73 άνδρες, εκ των οποίων 9 ανήλικοι.

Και οι δύο επιχειρήσεις, σύμφωνα με το e-mesara.gr, πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος και άλλων συναρμόδιων αρχών.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία για διαδικασίες ταυτοποίησης και παροχή βασικής υποστήριξης, με τις αρχές να διασφαλίζουν την προστασία και τη φροντίδα τους.

Οι έρευνες για τις συνθήκες των θαλάσσιων διελεύσεων και την πιθανή εμπλοκή κυκλωμάτων διακινητών παραμένουν σε εξέλιξη.