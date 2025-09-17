Κραυγή αγωνίας από τους φοιτητές των εστίων του ΕΛΜΕΠΑ: «Ζητούν ως εγγυήση εκβιαστικά 120 ευρώ για την στέγαση μας»

Με επιστολή που απέστειλαν τόσο προς το Υπουργείο Παιδείας, όσο και προς την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου οι φοιτητές καταγγέλουν πως τους ζητήθηκε το ποσό των 120 ευρώ για την διαμονή τους στις εστίες ως “εγγύηση”.

Την ίδια ώρα που όπως τονίζουν στην επιστολή είναι ήδη δικαιούχοι δωρεάν στέγασης, ζητείται το παραπάνω ποσό ως “εγγύση” για την διαμονή τους στις εστίες.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Τέλη Ιουλίου οι εστιακοί φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ λάβαμε ένα email που μας ενημέρωνε ότι από Σεπτέμβριο θα πρέπει να πληρώσουμε εγγύηση 120€ για να μείνουμε στα δωμάτια μας. Μάλιστα μας ζητείται εκβιαστικά να πληρώσουμε μέσα στην εξεταστική, την περίοδο 1-20 Σεπτεμβρίου!

Μετά από αιτήματα φοιτητών η μέριμνα πρότεινε για όποιον φοιτητή δεν έχει να δώσει τα χρήματα να στείλει email που να περιλαμβάνει “πλήρη φάκελο, με τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα από δημόσιους φορείς, τα οποία θα τεκμηριώνουν επαρκώς τους λόγους που επικαλείστε για την αδυναμία καταβολής της εγγύησης”!

Δεν τους αρκεί να αιτηθούμε ότι δεν μπορούμε, αλλά πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να απολογηθούμε που δεν έχουμε χρήματα, ενώ είμαστε δικαιούχοι της δωρεάν στέγασης!

Αυτή η διαδικασία πέρα από, ψυχοφθόρα είναι και εκβιαστική! Μας καλούν να αποδείξουμε τι; Ότι οι οικογένειες μας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα πληρώνοντας λεφτά και για τα αδέρφια μας που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις; Να αποδείξουμε ότι αν μπεις στο σούπερ μάρκετ δε βγαίνεις αν δε χαλάσεις 50 ευρώ κάθε φορά; Ότι αν δώσουμε τώρα 120 ευρώ δε θα έχουμε να βγάλουμε τον υπόλοιπο μήνα; Ότι οι γονείς μας ψάχνονται να κόψουν από αλλού και δε βρίσκουν πως θα βρουν τα 120 ευρώ;

Αυτή η διαδικασία πέραν όλων των άλλων έχει και ως αποτέλεσμα να καθυστερούμε να πάρουμε κλειδιά για το νέο μας δωμάτιο και κατά συνέπεια να καθυστερούν και άλλοι δικαιούχοι να μετακομίσουν στο δωμάτιο που πριν ήμασταν εμείς! Έτσι έχει δημιουργηθεί μία κατάσταση στην οποία ενώ διανύουμε την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα έπρεπε να μπορούμε να διαβάσουμε και να αφοσιωθούμε στα μαθήματα μας, προσπαθούμε να βρούμε που θα μείνουμε ή που θα βρούμε τα χρήματα.

Όλα αυτά ενώ όλοι γνωρίζουμε την ακρίβεια και τις οικονομικές δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα μία οικογένεια και ένας φοιτητής, πόσω μάλλον οι εστιακοί που για να μας δώσουν εξαρχής ένα δωμάτιο πρέπει με εκκαθαριστικά και φορολογικές δηλώσεις να αποδείξουμε πόσο φτωχοί είμαστε! Ταυτόχρονα βγαίνουμε από ένα καλοκαίρι που οι περισσότεροι δουλεύαμε για να μαζέψουμε χρήματα να βγάλουμε τον χειμώνα.

Έχουμε φτάσει στο σημείο, στις εστίες να μην υπάρχει ούτε ένα πλυντήριο ρούχων, δεν υπάρχουν κλιματιστικά, τον μισό περσινό χειμώνα δεν είχαμε θέρμανση, και αντι να μας λύσουν αυτά τα προβλήματα μας ζητάνε και να πληρώσουμε και μάλιστα εκβιαστικά, για να μπούμε στο σπίτι μας που δικαιούμαστε δωρεάν!

Ζητάμε το αυτονόητο! Όλοι οι φοιτητές της εστίας του ΕΛΜΕΠΑ να μπούμε στα δωμάτια μας, χωρίς να πρέπει να καταβάλλουμε τα 120 ευρώ. Να παρθούν μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση στην εστία μας.

Φοιτητές από την εστία του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο Κρήτης