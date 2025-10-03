Κοινό μέτωπο Δήμου Αγίου Νικολάου – ΕΣΔΑΚ για την αποκατάσταση των ζημιών από τη φωτιά και για τη βιωσιμότητα του ΧΥΤΑ

Την ανάγκη έκτακτων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2025 αλλά και θέματα που αφορούν την γενικότερη λειτουργία του χώρου, έθεσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης στον Δήμαρχο Ηρακλείου και πρόεδρο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) Αλέξη Καλοκαιρινό, στη συνάντηση που είχαν το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου 2025 στα γραφεία του ΕΣΔΑΚ στο Ηράκλειο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από την κοινή γραμμή διεκδίκησης που συμφωνήθηκε με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου να ακολουθηθεί για τα θέματα του ΧΥΤΑ.

Από τη συζήτηση που έγινε μεταξύ του κ. Καλοκαιρινού και του κ. Μενεγάκη, επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του ΕΣΔΑΚ. Παρόντες ήταν επίσης: ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ Γιώργος Μπελούκας, ο Τεχνικός Σύμβουλος Ζαχαρίας Καλογεράκης και διοικητικά στελέχη του ΕΣΔΑΚ.

Ο κ. Μενεγάκης ενημέρωσε ότι για την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν από την πυρκαγιά θα απαιτηθούν περίπου 500 χιλιάδες ευρώ.

Ο ΕΣΔΑΚ θα υποστηρίξει τεχνικά την τεκμηρίωση του αιτήματος αποκατάστασης και θα αναζητηθούν πηγές έκτακτης χρηματοδότησης, δεδομένου ότι μετά από αίτημα του Δήμου η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου αναφέρθηκε επίσης σε αιτήματα του Δήμου για τα οποία έχει γίνει μια προεργασία σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ, όπως η προοπτική της ενοποίησης των υπαρχόντων κυττάρων ταφής απορριμμάτων και τη δημιουργία νέου κυττάρου που θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στη βιωσιμότητα του ΧΥΤΑ για τα επόμενα χρόνια, δεδομένης και της καθυστέρησης που συνεχίζει να παρατηρείται στον Περιφερειακό Ενιαίο Σχεδιασμό της Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑΚ).

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου και πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ εμφανίστηκε ιδιαίτερα υποστηρικτικός στα παραπάνω αιτήματα και διαβεβαίωσε ότι και αυτός από την πλευρά του εργάζεται στην κατεύθυνση της εξεύρεσης μιας γενικότερης λύσης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα για τον ΠΕΣΔΑΚ. Επίσης, ο ίδιος θα σταθεί αρρωγός στην προσπάθεια τόσο για την αποκατάσταση της έκτακτης περίστασης που προκλήθηκε μετά τη φωτιά, όσο και για τη δημιουργία νέου κυττάρου στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου.

Μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, ο ΕΣΔΑΚ έχει ήδη προχωρήσει σε μελέτη της πλήρωσης των υπαρχόντων κυττάρων που εξασφαλίζει χρόνο λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου τουλάχιστον για 1,5 έτος.

Επίσης, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο ΕΣΔΑΚ έχει προχωρήσει και στη μελέτη για τη δημιουργία νέου κυττάρου, που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου Αγίου Νικολάου αλλά και του Δήμου Ιεράπετρας για επαρκές χρονικό διάστημα. Για την υλοποίηση και αυτής της μελέτης θα αναζητηθούν πρόσφορες χρηματοδοτήσεις από τις διαθέσιμες πηγές (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών, Πράσινο Ταμείο, κλπ).

Επιπλέον, πηγή χρηματοδότησης θα αναζητηθεί και για τη μελέτη για τα Σημεία Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), που έχει ήδη παραληφθεί από τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης μετά το πέρας της συνάντησης: “Λάβαμε με ικανοποίηση σήμερα την υποστήριξη του προέδρου του ΕΣΔΑΚ και Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για τα έκτακτα κονδύλια που πρέπει άμεσα να μας δοθούν γιατί είναι απόλυτη ανάγκη μετά την έκτακτη περίσταση με τη φωτιά που ξέσπασε στο χώρο του ΧΥΤΑ και τις ζημιές που άφησε πίσω.Εξίσου σημαντική είναι και η στήριξή του στο αίτημά μας για τη δημιουργία νέου κυττάρου, το οποίο θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου και θα δώσει ουσιαστική λύση για τα επόμενα χρόνια. Εμείς καλούμε και όλους τους πολιτικούς παράγοντες της περιοχής μας να μας βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή”.