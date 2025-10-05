CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Κοινή δήλωση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το κλείσιμο του γραφείου της ΔΕΗ στην Ιεράπετρα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 05/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 05/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Κοινή Δήλωση Βουλευτή Λασιθίου και Τομεάρχη Τουρισμού ΠΑΣΟΚ, Κ. Σπυριδάκη, με Βουλευτές Ηρακλείου Φ. Παρασύρη – Τομεάρχη Ενέργειας και Ε. Βατσινά – Τομεάρχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Η απόφαση για το κλείσιμο του γραφείου της ΔΕΗ στην Ιεράπετρα είναι άλλη μια προσβολή για τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη του Λασιθίου. Δεν μπορούμε άλλο να βλέπουμε να υποβαθμίζεται συστηματικά η Ιεράπετρα, να αποψιλώνεται από δημόσιες υπηρεσίες και να καταντά «επαίτης» για τα αυτονόητα, όταν αποτελεί τροφοδότη της χώρας με τα κηπευτικά της και συμβάλλει καθοριστικά στο εθνικό ΑΕΠ.

ΧΡΥΣΟΣ

Η εν λόγω εξέλιξη είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την πόλη και τα χωριά μας Η φυσική παρουσία του υπαλλήλου είναι αναντικατάστατη για τους ανθρώπους της περιφέρειας, για τα άτομα τρίτης ηλικίας που δεν έχουν τη δυνατότητα να «κατεβάσουν εφαρμογές» και να εξυπηρετούνται μόνο διαδικτυακά. Δεν μπορεί το Κράτος να τους γυρίζει την πλάτη.

Δεν μπορούν να ξεγυμνώνουν μια πόλη που μεγαλώνει, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες, στηρίζει τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σηκώνει στις πλάτες της μεγάλο μερίδιο της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Αυτή είναι η ανταποδοτικότητα;

NOVA

Αυτές είναι οι συνέπειες όταν μια δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, που είχε ως αποστολή την καθολική πρόσβαση στο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας, μετατρέπεται σε έναν ιδιωτικό όμιλο με μοναδικό γνώμονα το κέρδος. Ενώ η ΔΕΗ ανακοινώνει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων – πάνω από 200 εκατ. ευρώ καθαρά, σχεδόν 1 δισ. πριν από τόκους, φόρους και αποσβέσεις, με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1,3 δισ. – οι πολίτες της Ιεράπετρας περισσεύουν από αυτόν τον «λογαριασμό».

Για εμάς, στο κέντρο βρίσκεται η προστασία του καταναλωτή και η εξυπηρέτηση του πολίτη, όχι η μετατροπή των υπηρεσιών σε απρόσωπους μηχανισμούς.

Έχουμε χορτάσει από υποσχέσεις, φιέστες και εγκαίνια χωρίς αντίκρισμα. Το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: κλείσιμο υπηρεσιών, υποστελέχωση, συνεχής υποβάθμιση. Οι Ιεραπετρίτες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του γραφείου της ΔΕΗ στην Ιεράπετρα. Καλώ όλους τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία να υψώσουμε φωνή αντίστασης απέναντι σε μια πολιτική που οδηγεί την πόλη μας στην περιθωριοποίηση.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 05/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 05/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Χρονιά ρεκόρ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου – Θα κλείσει με σχεδόν 10 εκ. επιβάτες το 2025

05/10/2025

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Υφυπουργό Υποδομών στη Λότζια για τον ΒΟΑΚ | +Video

05/10/2025

Ηράκλειο: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα για κλοπές και απάτες σε βάρος πολιτών με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

05/10/2025

Στ. Αρναουτάκης: «Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στα μεγάλα έργα υποδομής το κλειδί για τον βιώσιμο τουρισμό της Κρήτης»

04/10/2025

Νέο κύκλο μαθημάτων εγκαινιάζει η Σχολή Αρτοποιίας Κρήτης

04/10/2025

Αυτοψία στα έργα οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης

04/10/2025

Η Κρήτη στο 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Πρόληψη Τραυματισμών και Προαγωγή της Ασφάλειας “EU Safety 2025”

03/10/2025

Εκκίνηση της Κλιματικής Συμμαχίας της Κρήτης με άμεση υλοποίηση τριών έργων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

03/10/2025

Εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

03/10/2025

Κρητικά Υφαντά στην Athens Fashion – Η παράδοση συνάντησε τη μόδα στο Metropolitan Expo

03/10/2025
Back to top button