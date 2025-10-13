CAFE MELI
Κοινή ανακοίνωση των Συλλόγων Εργαζομένων στα νοσοκομεία του Νομού Λασιθίου

13/10/2025
Το πρωί του Σαββάτου 11/10/25 πραγματοποιήθηκε στην Ιεράπετρα συνάντηση αντιπροσωπειών των Επιτροπών Αγώνα Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου, της Συντονιστικής Επιτροπής Σητείας  και των Συλλόγων Εργαζομένων στα νοσοκομεία του νομού. Η συζήτηση αφορούσε τη δημόσια  υγεία και τα νοσοκομεία.

Στην συνάντηση, υπήρξε η κοινή διαπίστωση ότι τα βασικά προβλήματα των Νοσοκομείων  και της Δημόσιας Υγείας στο ν. Λασιθίου, εξακολουθούν να είναι κοινά. Οφείλονται στην κυβερνητική πολιτική που ασκείται διαχρονικά και έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Στόχος της είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας, η διάλυση και η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων νοσοκομείων  και του ΕΣΥ προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων.

Τα προβλήματα των δομών υγείας της μίας περιοχής είναι και γίνονται αντικειμενικά προβλήματα των δομών υγείας της άλλης. Κανένα Νοσοκομείο δεν μπορεί να σωθεί μόνο του.

Ο κοινός αγώνας συνεχίζεται.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  • Κατάργηση των νόμων που διαλύουν και ιδιωτικοποιούν το ΕΣΥ και αποτροπή κάθε κίνησης αλλαγής του Χάρτη Υγείας με υποβαθμίσεις και νέες συγχωνεύσεις και εργαλείο τις εξαγγελθείσες τροποποιήσεις οργανισμών των νοσοκομείων
  • Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τις ανάγκες. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση των δομών υγείας και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
  • Διοικητική Αυτοτέλεια – Κατάργηση της ενοποίησης των νοσοκομείων του νομού. Επαναφορά στο πριν το 2012 καθεστώς διοίκησης, όπως έγινε το 2019 με το Βενιζέλειο – ΠΑΓΝΗ και όπως γίνεται τώρα με τα Νοσοκομεία Γιαννιτσών – Έδεσσας.
  • Να δοθούν επιπλέον κίνητρα στις άγονες και προβληματικές περιοχές.
  • Υλοποίηση του Δημόσιου Κέντρου Αποκατάστασης Νεάπολης. – Προστασία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης και του ΚΕΘΕΑ.
  • Βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών των ιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων στα νοσοκομεία (αυξήσεις μισθών, φορολογικές ελαφρύνσεις, κατάργηση των “εντέλλεσθε” και των εξαντλητικών συνθηκών εργασίας) έτσι ώστε να σταματήσει το κύμα παραιτήσεων και να υπάρχει κλίμα προσέλκυσης νέων ιατρών και εργαζομένων στο ΕΣΥ και να μην αποβαίνουν άγονες οι περισσότερες προκηρύξεις.

Με στόχο τη διεκδίκηση των παραπάνω καλούμε σε:

  • Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ, σωματείων και Ομοσπονδιών την Τρίτη 14/10 και στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν στις 12.30 στις εισόδους των νοσοκομείων Σητείας, Ιεράπετρας και Αγ. Νικολάου.
  • Παραστάσεις διαμαρτυρίας όποτε επιχειρήσουν  τροποποίηση των οργανισμών στην κατεύθυνση συνένωσης και συγχώνευσης υπηρεσιών, κλινικών και νοσοκομείων του νομού Λασιθίου.
  • Συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις των υγειονομικών στις 6 και 7 Νοέμβρη.
  • Παράλληλα συντονισμένα συλλαλητήρια για τη δημόσια δωρεάν υγεία, την ίδια ημέρα, σε όλες τις πόλεις της Κρήτης το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Καλούμε όλους τους  φορείς και τους πολίτες του νομού Λασιθίου και της Κρήτης να συμμετέχουν ενεργά στον κοινό αγώνα για την υπεράσπιση του δικαιώματος όλων των πολιτών σε ποιοτικές δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας στον τόπο τους.

Συντονιστική Επιτροπή αγώνα για το Νοσοκομείο Σητείας

Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα για το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα Ιεράπετρας

Σύλλογοι Εργαζομένων Νοσοκομείων και Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών νομού Λασιθίου

