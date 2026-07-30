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Κλειστός ο ΒΟΑΚ από τις 10:00-15:00 στις 31 Ιουλίου

Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου.

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Η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνει τους οδηγούς ότι η ολιγόλεπτη διακοπή θα γίνει για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης ανατίναξης στην περιοχή του έργου.

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Όπως ανακοινώθηκε σχετικά:

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“Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», Αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.  θα θέλαμε να ενημερώσουμε  ότι την Παρασκευή  31 Ιουλίου 2026 κατά το διάστημα 10.00-15.00 θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο Τμήμα Νεάπολη-Αγ. Νικολάου, 10 χλμ. πριν τον κόμβο Αγ. Νικολάου (στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης) στις Χιλιομετρικές Θέσεις 180+500 και 181+900  επί της Ν.Ε.Ο. Χανίων-Σητείας (Β.Ο.Α.Κ) για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.”

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Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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