Κλείνει για 15 μέρες το φράγμα Αποσελέμη – Ανησυχία από την παρατεταμένη ανομβρία

Παρά τις ημέρες με θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά Νοέμβριο, η Κρήτη εξακολουθεί να βιώνει ένα παρατεταμένο διάστημα ανομβρίας. Οι νοτιάδες, η υγρασία και η σκόνη διατήρησαν το θερμόμετρο περίπου στους 25°C, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας που αναμένεται από την Κυριακή – στους 16-17°C – δεν φαίνεται πως θα συνοδευτεί από ουσιαστικά φαινόμενα, παρά μόνο από τοπικές και ασθενείς βροχές.

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι η εικόνα αυτή θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη έως και τα τέλη του μήνα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία σχετικά με τους υδάτινους πόρους του νησιού.

Μέσα σε αυτό το ανησυχητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των τριών ΔΕΥΑ που υδρεύονται από το φράγμα Αποσελέμη (Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου) με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, τον φορέα που διαχειρίζεται το έργο. Κατά τη διαβούλευση αποτυπώθηκαν οι πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής και αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των παροχών για τους επόμενους μήνες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση.

Συγκεκριμένα, το Ηράκλειο θα υδρεύεται με 300 κ.μ. νερού ημερησίως, ενώ ο Άγιος Νικόλαος και η Χερσόνησος θα λαμβάνουν από 100 κ.μ. την ημέρα.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, αφορά την απόφαση για το κλείσιμο του φράγματος Αποσελέμη για 15 ημέρες, από 5 έως και 20 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και παρεμβάσεις στη μονάδα. Η παρέμβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη σε μια περίοδο που η στάθμη των νερών δεν «ανανεώνεται» λόγω των επίμονων ξηρών συνθηκών.