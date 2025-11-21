CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Κλείνει για 15 μέρες το φράγμα Αποσελέμη – Ανησυχία από την παρατεταμένη ανομβρία

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των Διευθύνσεων Ύδρευσης Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου και αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των παροχών για τους επόμενους μήνες.

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
aposelemis
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Παρά τις ημέρες με θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά Νοέμβριο, η Κρήτη εξακολουθεί να βιώνει ένα παρατεταμένο διάστημα ανομβρίας. Οι νοτιάδες, η υγρασία και η σκόνη διατήρησαν το θερμόμετρο περίπου στους 25°C, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας που αναμένεται από την Κυριακή – στους 16-17°C – δεν φαίνεται πως θα συνοδευτεί από ουσιαστικά φαινόμενα, παρά μόνο από τοπικές και ασθενείς βροχές.

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι η εικόνα αυτή θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη έως και τα τέλη του μήνα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία σχετικά με τους υδάτινους πόρους του νησιού.

ΧΡΥΣΟΣ

Μέσα σε αυτό το ανησυχητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των τριών ΔΕΥΑ που υδρεύονται από το φράγμα Αποσελέμη (Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου) με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, τον φορέα που διαχειρίζεται το έργο. Κατά τη διαβούλευση αποτυπώθηκαν οι πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής και αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των παροχών για τους επόμενους μήνες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση.

Συγκεκριμένα, το Ηράκλειο θα υδρεύεται με 300 κ.μ. νερού ημερησίως, ενώ ο Άγιος Νικόλαος και η Χερσόνησος θα λαμβάνουν από 100 κ.μ. την ημέρα.

NOVA

Το σημαντικότερο, ωστόσο, αφορά την απόφαση για το κλείσιμο του φράγματος Αποσελέμη για 15 ημέρες, από 5 έως και 20 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και παρεμβάσεις στη μονάδα. Η παρέμβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη σε μια περίοδο που η στάθμη των νερών δεν «ανανεώνεται» λόγω των επίμονων ξηρών συνθηκών.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Με πληροφορίες από Cretalive
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ηράκλειο: Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους»

21/11/2025

Δήμαρχος Αγίου Νικολάου: «Δεν είναι εχθροί της πόλης – Το πρόβλημα ξεκινάει από την ενόχληση σε δημόσιο χώρο!» | +Podcast

21/11/2025

Εντονη διαμαρτυρία επιχειρηματιών: «Δεν θα στολίσουμε – Θα παραμείνουμε κλειστά τις εορταστικές ημέρες»

21/11/2025

Μάνος Γιαπιτζάκης: «Κατηγορούν ότι φταίει η Εστίαση για την ‘κατάντια’ της πόλης μας» | +Podcast

21/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Δράσεις ευαισθητοποίησης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας

21/11/2025
menegakis

Μανώλης Μενεγάκης: «Δικαίωση για τον Δήμο Αγίου Νικολάου η τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ για το Καθολικό»

21/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Έντονη διαμαρτυρία του Συλλόγου Εστίασης – Κάνουν αίτημα για άμεση συνάντηση με τις αρχές

20/11/2025

Χριστούγεννα στο Ηράκλειο – Ξεκινούν στις 28 Νοεμβρίου οι εορταστικές εκδηλώσεις

20/11/2025

«ΣπουδάΖω Κρήτη – Γνώρισε τις Πανεπιστημιακές Σχολές»: Οι μαθητές των λυκείων της Κρήτης ενημερώνονται για τις επιλογές σπουδών

20/11/2025

Σημεία της ομιλίας του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, από το Ρέθυμνο

20/11/2025
Back to top button