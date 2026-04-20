Κοινό μέτωπο των Περιφερειών για το μεταναστευτικό και την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης

20 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/04/2026
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, Ά Αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ και του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση των δύο ανδρών για κοινές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που στοχεύουν στην κοινή αναπτυξιακή προοπτική και τη συνεργασία των Περιφερειών.

«Μέσα από τη διεκδίκηση και τη συνεργασία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και να επενδύσουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον για τα νησιά μας», επεσήμαναν ο Πρόεδρος και ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ.

Ακολούθως οι δύο Περιφερειάρχες συμμετείχαν στη συνάντηση, στην οποία προήδρευσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Νησιώτικης Πολιτικής  Βασίλης Κικίλιας και συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιφέρειες, η ανάγκη στενότερης συνεργασίας με την κεντρική εξουσία, καθώς και ο συντονισμός των δράσεων για την προστασία της κοινωνικής συνοχής και της οικονομίας των νησιών.

Σταύρος Αρναουτάκης: «Να ενώσουμε δυνάμεις για το μεταναστευτικό»

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ και τον Υπουργό στην Κρήτη,

υπογράμμισε το σημαντικό βάρος που σηκώνουν οι τοπικές κοινωνίες και τα σώματα ασφαλείας.

Ευχαριστίες στα Σώματα Ασφαλείας 

Ο Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι επωμίζονται ένα τεράστιο βάρος στη διαχείριση των ροών.

Αναφέρθηκε στην διεκδίκηση από την Κεντρική Εξουσία, σημείωσε πως η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις μεταναστευτικές ροές, έργο για το οποίο δέχθηκε τις ευχαριστίες του Υπουργού.

 Συνεργασία Φορέων

Υπογράμμισε τη διαρκή προσπάθεια για συντονισμό μεταξύ Περιφέρειας, Δήμων και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.

Γιώργος Χατζημάρκος: «Είμαστε όλοι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε τον Σταύρο Αρναουτάκη ως τον «Πατριάρχη της Αυτοδιοίκησης», τονίζοντας τη σημασία της ενότητας των Περιφερειών.

Η εμπειρία του Νοτίου Αιγαίου 

Αναφέρθηκε στις δύσκολες εμπειρίες του 2015, σημειώνοντας ότι καμία περιφέρεια δεν πρέπει να μένει μόνη της απέναντι σε τέτοιες κρίσεις.

Επισήμανε ότι τα κυκλώματα των διακινητών στοχοποιούν περιοχές με κίνδυνο να πληγεί η εικόνα του τουρισμού και ο πολιτισμός μας, στοιχεία που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

