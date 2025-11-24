CAFE MELI
Ο καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ, Χρήστος Φλώρος εξελέγη ως Πρόεδρος της MFS

Ο Καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, Χρήστος Φλώρος, επιλέχθηκε να συμμετέχει στο Προεδρείο της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής (Multinational Finance Society – MFS) ως Εκλεγμένος Πρόεδρος (President Elect) για τη χρονική περίοδο 2025–2026.

Η συμμετοχή του στο Συμβούλιο (Board of Directors και Executive Committee) αποτελεί μια ακόμη σημαντική διάκριση τόσο για τον ίδιο όσο και για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Όπως δήλωσε ο ίδιος:

«Είναι εξαιρετική τιμή η συμμετοχή μου στο Συμβούλιο της MFS. Στόχος μου είναι η περαιτέρω ανάδειξη του αξιόλογου έργου και των δράσεων της MFS που ασχολείται με σημαντικά επίκαιρα θέματα της χρηματοοικονομικής επιστήμης».

Η Επιστημονική Εταιρεία MFS (www.mfsociety.org), με έδρα τις ΗΠΑ, ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την προώθηση και διάδοση της οικονομικής γνώσης, των θεωριών, των τεχνικών και των ερευνητικών ευρημάτων. Έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα 31 Ετήσια Συνέδρια σε διάφορες χώρες, ενώ μέλη της είναι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές που συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Μέσα από τα συνέδρια, τις δημοσιεύσεις και τις δράσεις δικτύωσης, η MFS ενισχύει την αριστεία, διευκολύνει την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και καλλιεργεί διεθνείς συνεργασίες. Στηρίζει, παράλληλα, το έγκριτο διεθνές περιοδικό Multinational Finance Journal, το οποίο δημοσιεύει υψηλού επιπέδου επιστημονικά άρθρα για τις κεφαλαιαγορές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τη διαχείριση κινδύνων και τα χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για άλλη μια σπουδαία διάκριση για τον Καθηγητή Χρήστο Φλώρο, που αναγνωρίζει το υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό του έργο και τη συμβολή του στη χρηματοοικονομική επιστήμη.

Ο Δρ. Φλώρος είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος. Παράλληλα, είναι:

• Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM)
• Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος (ΔΠΜΣ Λογιστικής & Ελεγκτικής / ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης)
• Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης αγορών και επιχειρήσεων, καθώς και διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Το ερευνητικό του έργο χαρακτηρίζεται από υψηλό h-index (44, Google Scholar) και περισσότερες από 7.000 ετεροαναφορές, ενώ συχνά κατατάσσεται στους κορυφαίους ακαδημαϊκούς οικονομολόγους της Ελλάδας βάσει διεθνών λιστών όπως Stanford (2% κορυφαίων ερευνητών παγκοσμίως), RePEc/IDEAS, AD Scientific Index και ScholarGPS.

Η συμμετοχή του στο Προεδρείο της Διεθνούς Εταιρείας MFS, όπου συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο, ενισχύει την εξωστρέφεια και επιβεβαιώνει την επιστημονική αριστεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

