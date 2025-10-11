Κάθειρξη 13 ετών για τον 80χρονο Γιάννη Ξυδάκη – Θα εκτίσει την ποινή του στο σπίτι λόγω ηλικίας

Σε κάθειρξη 13 ετών και 7 μηνών καταδικάστηκε ο 80χρονος Γιάννης Ξυδάκης, για το αιματηρό επεισόδιο στις Μαλάδες, καθώς κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Το δικαστήριο απάλλαξε τη σύζυγό του από κάθε κατηγορία. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του θα εκτίσει την ποινή του στο σπίτι του.

Στον κατηγορούμενο όπως μεταδίδει το neakriti.gr, αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά τόσο του πρότερου έντιμου βίου, όπως και το ότι ωθήθηκε στην πράξη του εξαιτίας της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος.

Η αποφυλάκιση του Γιάννη Ξυδάκη βασίζεται στις νέες διατάξεις της νομοθεσίας η οποία προβλέπει ότι ο κατηγορούμενος θα μπορεί να παραμείνει στο σπίτι του, με πρόβλεψη μάλιστα να ενημερώνει την αστυνομία σε περίπτωση που πρέπει να μετακινηθεί.

Ιδιαίτερη εντύπωση στην ακροαματική διαδικασία προκάλεσε η στάση του 35χρονου υπαλλήλου που είχε τραυματιστεί στη διάρκεια του επεισοδίου, ο οποίος αντιμετώπισε με ευγένεια και κατανόηση τον Γιάννη Ξυδάκη.

Η σύζυγός του η οποία κάθισε μαζί του στο εδώλιο απαλλάχτηκε από κάθε κατηγορία.