Κατερίνα Σπυριδάκη: Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για το αδιέξοδο με τους Δασικούς Χάρτες στο Λασίθι

Με νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση επανέρχεται στο σοβαρό ζήτημα των Δασικών Χαρτών στο Λασίθι η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, καταθέτοντας Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την Ερώτηση συνυπογράφει ο Βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής και Τομεάρχης Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Η νέα αυτή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια των διαρκών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων της Βουλευτού για το ζήτημα των δασικών χαρτών και των σοβαρών διοικητικών δυσλειτουργιών που παρατηρούνται στον Νομό Λασιθίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Ερώτηση: «Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 467/29.01.2026 Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσα και συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής σχετικά με την κατάσταση των Δασικών Χαρτών στο Νομό Λασιθίου, επανέρχομαι με νέα, αναλυτική κοινοβουλευτική παρέμβαση, καθώς από τη συζήτηση προέκυψε μεν η παραδοχή των καθυστερήσεων, όχι όμως ένα συγκεκριμένο, δεσμευτικό σχέδιο αντιμετώπισής τους».

Στην Ερώτηση καταγράφεται με σαφήνεια η εξαιρετικά προβληματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Λασίθι, όπου εκκρεμούν χιλιάδες υποθέσεις που σχετίζονται με πρόδηλα σφάλματα και αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες.

Όπως επισημαίνεται: «Στο Λασίθι σήμερα εκκρεμούν περίπου 14.000 πρόδηλα σφάλματα και αντιρρήσεις, τα οποία αναμένουν να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ). Πρόκειται για έναν αριθμό δυσανάλογο σε σχέση με τις διοικητικές δυνατότητες του Νομού και ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος».

Η Ερώτηση αναδεικνύει ότι στον Νομό Λασιθίου λειτουργεί σήμερα μόλις μία Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, η οποία συνεδριάζει περίπου τέσσερις φορές τον μήνα, έχοντας εξετάσει περίπου 1.000 υποθέσεις από το 2023 μέχρι σήμερα. Με αυτούς τους ρυθμούς, όπως επισημαίνεται, η πλήρης εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων θα απαιτούσε πολλά χρόνια.

Στο κείμενο της Ερώτησης τονίζεται χαρακτηριστικά: «Με αυτούς τους ρυθμούς, η πλήρης εκκαθάριση των 14.000 εκκρεμοτήτων θα απαιτούσε πολλά χρόνια, ενδεχομένως και μία δεκαετία. Αυτό δεν συνιστά απλή καθυστέρηση· συνιστά διοικητική αδυναμία με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες».

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η εικόνα της υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου, η οποία αποτελεί βασικό κρίκο της διαδικασίας.

Όπως σημειώνεται: «Η Διεύθυνση αυτή είναι αποδεδειγμένα υποστελεχωμένη. Υπηρετούν δύο μόλις υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας είναι ο προϊστάμενος. Είναι αντικειμενικά αδύνατο, με αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, να προετοιμάζονται και να εισάγονται προς εξέταση περίπου 100 αιτήσεις μηνιαίως».

Η Ερώτηση αναδεικνύει επίσης την άνιση εφαρμογή διοικητικών οδηγιών μεταξύ διαφορετικών περιοχών της χώρας, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα ισονομίας και ασφάλειας δικαίου.

Όπως αναφέρεται: «Η κατά τόπον διαφορετική εφαρμογή ή μη εφαρμογή ερμηνευτικών εγκυκλίων δημιουργεί πρακτικά προβλήματα άνισης μεταχείρισης και διοικητικής ασυνέχειας».

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αγροτικές εκτάσεις που είναι καταγεγραμμένες στο Ελαιοκομικό και στο Αμπελουργικό Μητρώο, όπου «πρόκειται για εκτάσεις οι οποίες έχουν δηλωθεί επισήμως στο πλαίσιο της αγροτικής διοίκησης και συνδέονται με επιδοτήσεις, ενισχύσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Οι εκτάσεις αυτές, εφόσον είναι καταχωρισμένες στα ανωτέρω μητρώα, συνιστούν καλλιεργούμενες αγροτικές γαίες και οφείλουν να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες και στους δασικούς χάρτες, εντασσόμενες στις περιπτώσεις προδήλων σφαλμάτων».

Όπως επισημαίνεται: «Η παραμονή τους ως δασικών εκτάσεων δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο απώλειας αποζημιώσεων και αγροτικών ενισχύσεων για τους παραγωγούς, οι οποίοι ενώ έχουν αναγνωριστεί από το ίδιο το κράτος ως καλλιεργητές, εμφανίζονται διοικητικά ως κάτοχοι “δασικών” εκτάσεων».

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ακόμη ότι η σημερινή κατάσταση έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη του Νομού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Η σημερινή κατάσταση στο Λασίθι έχει ήδη σοβαρές συνέπειες: παγωμένες αγοραπωλησίες, αδυναμία έκδοσης οικοδομικών αδειών, καθυστερήσεις επενδυτικών σχεδίων, αγρότες και κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Ένας ολόκληρος νομός βρίσκεται σε αναπτυξιακή στασιμότητα».

Στο τέλος της κοινοβουλευτικής τους παρέμβασης, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν το αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα: