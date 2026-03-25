Κατάθεση στεφάνων στον Άγιο Νικόλαο με καταρρακτώδη βροχή

Με έντονη βροχόπτωση και δύσκολες καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή κατάθεσης στεφάνων στον Άγιος Νικόλαος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 25η Μαρτίου. Παρά την καταρρακτώδη βροχή, η εκδήλωση δεν ακυρώθηκε και τελέστηκε με σεβασμό και επισημότητα, τιμώντας τη μνήμη των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης.

Στην τελετή έδωσε το «παρών» ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ο ίδιος παρέμεινε στο χώρο της τελετής καθ’ όλη τη διάρκειά της, δείχνοντας έμπρακτα τον σεβασμό του προς την ιστορική ημέρα.

Παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, των σωμάτων ασφαλείας και πολιτών που αψήφησαν τη βροχή, η κατάθεση στεφάνων πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας. Οι σημαίες κυμάτιζαν κάτω από τη δυνατή βροχή, ενώ οι παρευρισκόμενοι στάθηκαν με ευλάβεια κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Η εικόνα του μνημείου, με τα στεφάνια να τοποθετούνται μέσα στη βροχή, ανέδειξε ακόμη περισσότερο τον συμβολισμό της ημέρας και τη διαχρονική σημασία των θυσιών των προγόνων μας. Η παρουσία του Γιάννη Πλακιωτάκη στις εκδηλώσεις του Αγίου Νικολάου επιβεβαιώνει τη σταθερή συμμετοχή του στις εθνικές και τοπικές επετείους του Λασιθίου, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες.