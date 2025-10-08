CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Κατάθεση φακέλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής για τον πολιτισμό της Ελιάς

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 08/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε μία στρατηγική κίνηση για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, προχωρεί στην κατάθεση φακέλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, για τη δημιουργία της «Πολιτιστικής Διαδρομής για τον Πολιτισμό της Ελιάς», με έδρα την Κρήτη.

Τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, τονίζοντας ότι αποτελεί καρπό της στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού. Η πρωτοβουλία αναμένεται να λάβει διεθνή χαρακτήρα, με τη συμμετοχή πολλών χωρών.

ΧΡΥΣΟΣ

Κεντρικός στόχος του εγχειρήματος είναι η ολοκληρωμένη ανάδειξη του πολιτισμού που περιβάλλει την ελιά, εστιάζοντας μεταξύ άλλων:
•         Στα μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της.
•         Στον άυλο πολιτισμό και τις παραδόσεις που συνδέονται με αυτή.
•         Στα ιστορικά μνημεία που μαρτυρούν τη διαχρονική της σημασία.
•         Στην ανάπτυξη ενός πλέγματος στοχευμένων δράσεων.

Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιτυχή έκβαση της υποψηφιότητας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλη την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε, ώστε να αναδείξουμε όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τον πολιτισμό της ελιάς και τα μνημεία μας».

NOVA

Η ανάδειξη της Κρήτης ως έδρα της διαδρομής θα ενισχύσει σημαντικά την προβολή του νησιού και της χώρας, τοποθετώντας την στον πυρήνα ενός ευρωπαϊκού δικτύου πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 08/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η υγεία είναι δικαίωμα και όχι είδος πολυτέλειας

08/10/2025

Διακοπή ρεύματος την Πέμπτη 9 Οκτ 2025 σε περιοχές του δήμου Αγίου Νικολάου

08/10/2025

ΔΔΕ Λασιθίου – Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση (TPM2) στο Δουβλίνο

08/10/2025

Αυξημένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και το 2026 στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου

08/10/2025

Παράδοση νέου πλωτού ασθενοφόρου στην Ιεράπετρα

07/10/2025

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου «Γιώργος Μπίας»

07/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Ο Σύλλογος Εστίασης ζητάει επιτέλους στήριξη για τις σχολές της πόλης μας

07/10/2025

Πυρόσβεση αρχαιολογικού χώρου Φαιστού – Υπογράφηκε η ένταξη έργου

07/10/2025

Παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης για τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων

07/10/2025

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου το Advanced Autumn School 2025

06/10/2025
Back to top button