Καταδυτικό πάρκο Αγίου Νικολάου: Η εισήγηση-ερώτηση του Μανόλη Λεμπίδη στην συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Τα ΣΧΟΟΑΠ είναι νομοθετικά ‘’εργαλεία’’ που θεσμοθετήθηκαν για να διαμορφώσουν ένα ενιαίο και αλληλοσυμπληρούμενο πλαίσιο ανάπτυξης και χωροταξικής οργάνωσης μιας περιοχής. Οι θεσμοθετημένες χρήσεις των ΣΧΟΟΑΠ είναι απολύτως δεσμευτικές για τους σχεδιασμούς που ακολουθούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς , και οι οποίοι οφείλουν να σέβονται τις εγκεκριμένες χρήσεις και να προσαρμόζονται σ’ αυτές.

Το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Αγίου Νικολάου (Καποδιστριακού δήμου Αγ. Νικολάου) εγκρίθηκε τον Οκτώβρη του 2010 (ΦΕΚ 460 ΑΑΠΔ / 1-11-2010).

Το καταδυτικό πάρκο είχε μπεί στον σχεδιασμό του Δήμου πριν την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ που ισχύει σήμερα στον Δήμο Αγίου Νικολάου και γι’ αυτό συμπεριελήφθει κατά θέση όπου προβλέπεται σήμερα στο εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ ως χωροθετημένη δραστηριότητα.

Οι ΜΠΕ είναι μελέτες οι οποίες έχουν σκοπό αφ’ ενός μεν την χωροθέτηση μιάς δραστηριότητας εφ’ όσον αυτή δεν προβλέπεται από κάποια άλλη νομική διάταξη αλλά ούτε και αντιβαίνει σε κάποια ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση και αφ’ ετέρου στο έλεγχο του μεγέθους του έργου, του τρόπου κατασκευής του καθώς και την αποφυγή χρήσης υλικών δυσμενών για το περιβάλλον του έργου. Είχανδιά ρκεια ισχύος 10 χρόνια – όταν συντάχθηκε η ΜΠΕ του καταδυτικού πάρκου. Σήμερα ισχύουν για 15 χρόνια .

Η υφιστάμενη ΜΠΕ του καταδυτικού πάρκου έληξε χωρίς να υλοποιηθεί έργο .

Άρα η υλοποίηση του έργου απαιτεί εκ νέου σύνταξη ΜΠΕ, όχι όμως για την εκ νέου χωροθέτηση .

Ανατέθηκε λοιπόν εκ νέου η σχετική μελέτη – μέσω ΔΑΕΑΝ – και στην διάρκεια αναζήτησης εγκρίσεων, επειδή κανείς δεν ασχολήθηκε να εξηγήσει στο αρμόδιο Υπουργείο το θέμα, αναζητή-θηκαν εγκρίσεις εξ αρχής για χωροθέτηση.

Η ανάγκη έγκρισης νέας ΜΠΕ προφανώς δεν αμφισβητείται, αλλά όχι για χωροθέτηση. Ούτε αποτελεί εξαίρεση η έκδοση ΑΕΠΟ με κάποιες αρνητικές εισηγήσεις φορέων. Οι αιτούμενες απαντήσεις των φορέων αποτελούν απλώς γνώμες και όχι σύμφωνες γνώμες οπότε θα ήταν δεσμευτικές για το Υπουργείο που διατηρεί την δυνατότητα ενός γενικότερου σχεδιασμού άρα και ‘’αγνόηση’’ κάποιων επί μέρους διαφορετικών γνωμών.

Να σημειωθούν ακόμα τα παρακάτω :

Η θέση του καταδυτικού πάρκου έχει σημανθεί/φωτοσημανθεί με την έγκριση του Υπουργ. Ναυτιλίας (αριθμ. Πρωτ. Φ919.22/19/Σ 579/11-04-2019) .

με την έγκριση του Υπουργ. Ναυτιλίας (αριθμ. Πρωτ. Φ919.22/19/Σ 579/11-04-2019) . Για το σκοπό της υλοποίησης του έργου το ΕΛΚΕΘΕ με τους συνεργάτες του είχε προτείνει συγκεκριμένο είδος υποθαλάσσιων κατασκευών.

Παράλληλα η ΔΑΕΑΝ αγόρασε σκάφος για να ποντισθεί στην εν λόγω θέση κάτι που δεν έγινε διότι η νομοθεσία για τις διαδικασίες ‘’αποψίλωσης’’ του σκάφους από επικίνδυνα – περιβαλλοντικώς – εγκρίθηκε λίγο πριν τις διπλές εκλογές του 2022 .

Επειδή η όλη προσπάθεια του Δήμου τόσων χρόνων κινδυνεύει να ακυρωθεί από άστοχους χειρισμούς ζητούμε να μας ενημερώσετε πως πρόκειται να ενεργήσετε για την επίτευξη του στόχου μας.