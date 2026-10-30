Καστρί – Κερατόκαμπος: Αγωνία για την επόμενη τουριστική περίοδο – Κυβερνητική παρέμβαση ζητά ο Δήμος Βιάννου

Την ανάγκη άμεσης κυβερνητικής παρέμβασης για τη διασφάλιση της οικονομικής δραστηριότητας στο Καστρί και τον Κερατόκαμπο αναδεικνύει ο Δήμος Βιάννου.

Οι επιχειρήσεις της παραλιακής περιοχής βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές δυσκολίες, που συνδέονται με την εφαρμογή του νόμου 5092/2024 για τον αιγιαλό και την παραλία, αλλά και με τα διαπιστωμένα προβλήματα διάβρωσης της ακτογραμμής.

Ο δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης, ζητά να εξεταστεί ειδική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσωρινής συνέχισης της λειτουργίας υφιστάμενων επιχειρήσεων υπό συγκεκριμένους όρους.

Το πρόβλημα της διάβρωσης

Η παράκτια ζώνη Καστρίου – Κερατόκαμπου αντιμετωπίζει προβλήματα διάβρωσης, τα οποία επηρεάζουν τη διαμόρφωση και τη χρήση του παραλιακού χώρου.

Η κατάσταση έχει ήδη απασχολήσει την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, ενώ έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η αποκατάσταση της ακτογραμμής αποτελεί έργο σύνθετο, που απαιτεί χρηματοδότηση και τεχνικές παρεμβάσεις.

Οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις

Η εφαρμογή των διατάξεων για τον αιγιαλό έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες της περιοχής, με την επιβολή διοικητικών μέτρων και προστίμων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι επιχειρηματίες έχουν προχωρήσει στην απομάκρυνση των επίμαχων κατασκευών.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της δυνατότητας νόμιμης αξιοποίησης των χώρων για την επόμενη τουριστική περίοδο.

Τι ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο

Με ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου προτείνει τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για περιοχές που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα σοβαρά προβλήματα διάβρωσης.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη δυνατότητα μεταβατικής λειτουργίας υφιστάμενων επιχειρήσεων υπό αυστηρούς όρους, έως την ολοκλήρωση των έργων προστασίας και την οριστική διευθέτηση των ζητημάτων της παράκτιας ζώνης.

Παράλληλα, ζητείται επανεξέταση των διοικητικών προστίμων.

Πρόκειται για αίτημα του Δήμου και όχι για νομοθετική ρύθμιση που έχει ήδη εγκριθεί.

Επαφές με την κυβέρνηση

Ο Παύλος Μπαριτάκης έχει ξεκινήσει επαφές με κυβερνητικά στελέχη, επιδιώκοντας να αναδείξει την ανάγκη χρηματοδότησης έργων προστασίας και διαμόρφωσης μεταβατικής λύσης.

Στο πλαίσιο αυτό έχει συζητήσει το ζήτημα με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Παράλληλα, ο Δήμος έχει υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης.

Κρίσιμη η επόμενη περίοδος

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο τη λειτουργία συγκεκριμένων καταστημάτων, αλλά συνδέεται με την οικονομική δραστηριότητα και την τουριστική προοπτική της περιοχής.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη δυνατότητα εξεύρεσης νόμιμης και εφαρμόσιμης μεταβατικής λύσης, που θα λαμβάνει υπόψη τόσο την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος όσο και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.