Καλωσόρισμα του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γ. Κοντάκη στους πρωτοετείς φοιτητές
Τους πρωτοετείς φοιτητές και τις πρωτοετείς φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 καλωσορίζει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Γιώργος Κοντάκης, ο οποίος σε μήνυμά του προς τους φοιτητές αναφέρει:
«Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές μας,
Η φοιτητική ζωή είναι μια περίοδος γεμάτη προκλήσεις, ευκαιρίες και εμπειρίες που θα σας καθορίσουν. Σε αυτήν τη διαδρομή, το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα σταθεί αρωγός σας, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, την επιστημονική αναζήτηση και την καθημερινή επαφή με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Αναμφίβολα, θα υπάρξουν δυσκολίες. Όμως κάθε πρόκληση είναι και μια ευκαιρία για εξέλιξη και ωρίμανση. Με συνέπεια, επιμονή και δημιουργική διάθεση, μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας και να χαράξετε με επιτυχία την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας πορεία.
Εκ μέρους όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας σας εύχομαι μια παραγωγική, δημιουργική και γεμάτη εμπειρίες φοιτητική ζωή.
Καλωσορίσατε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης!».
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram