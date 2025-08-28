CAFE MELI
Καλωσόρισμα του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γ. Κοντάκη στους πρωτοετείς φοιτητές

28/08/2025
Τους πρωτοετείς φοιτητές και τις πρωτοετείς φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 καλωσορίζει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Γιώργος Κοντάκης, ο οποίος σε μήνυμά του προς τους φοιτητές αναφέρει:

«Αγαπητές φοιτήτριες και  αγαπητοί φοιτητές μας,

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με παρουσία 48 χρόνων στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή σκηνή, αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικά εξελισσόμενο Ίδρυμα. Με σταθερή πορεία ανάπτυξης και συνεχείς διακρίσεις, ενισχύει τον ρόλο του στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και προσφέρει ένα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Αποστολή μας είναι να σας παρέχουμε μια ποιοτική, πολυδιάστατη εκπαίδευση, που δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά ενθαρρύνει την ευρύτερη κατανόηση του κόσμου, την κριτική σκέψη, την κοινωνική ευαισθησία και την ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων επιστημόνων και υπεύθυνων πολιτών.

Η φοιτητική ζωή είναι μια περίοδος γεμάτη προκλήσεις, ευκαιρίες και εμπειρίες που θα σας καθορίσουν. Σε αυτήν τη διαδρομή, το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα σταθεί αρωγός σας, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, την επιστημονική αναζήτηση και την καθημερινή επαφή με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Αναμφίβολα, θα υπάρξουν δυσκολίες. Όμως κάθε πρόκληση είναι και μια ευκαιρία για εξέλιξη και ωρίμανση. Με συνέπεια, επιμονή και δημιουργική διάθεση, μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας και να χαράξετε με επιτυχία την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας πορεία.

Εκ μέρους όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας σας εύχομαι μια παραγωγική, δημιουργική  και γεμάτη εμπειρίες φοιτητική ζωή.

Καλωσορίσατε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης!».

