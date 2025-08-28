Καλωσόρισμα του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γ. Κοντάκη στους πρωτοετείς φοιτητές

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και σας συγχαίρω για την σημαντική επιτυχία σας.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με παρουσία 48 χρόνων στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή σκηνή, αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικά εξελισσόμενο Ίδρυμα. Με σταθερή πορεία ανάπτυξης και συνεχείς διακρίσεις, ενισχύει τον ρόλο του στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και προσφέρει ένα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Αποστολή μας είναι να σας παρέχουμε μια ποιοτική, πολυδιάστατη εκπαίδευση, που δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά ενθαρρύνει την ευρύτερη κατανόηση του κόσμου, την κριτική σκέψη, την κοινωνική ευαισθησία και την ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων επιστημόνων και υπεύθυνων πολιτών.