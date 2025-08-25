Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Ξεκινάει η εμπορική λειτουργία

Πέρασαν περίπου 4,5 χρόνια από τότε που υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα έργα ύψους 1,1 δισ. ευρώ και τρεις μήνες δοκιμών του εξοπλισμού και των καλωδιακών συνδέσεων ώστε το καλώδιο Κρήτης – Αττικής να είναι έτοιμο να τεθεί σε κανονική λειτουργία. Πιθανότατα τις επόμενες ώρες να μεταφέρει αδιάλειπτα ηλεκτρική ενέργεια.

Αίρεται η ενεργειακή απομόνωση της Κρήτης

Το καλώδιο Κρήτης – Αττικής είναι υπό την ευθύνη της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ, Ariadne Interconnection και με την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης αίρεται η ενεργειακή απομόνωση του νησιού.

Το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας χάρη στο έργο διαθέτει πλέον διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υπερυψηλής τάσης (HVDC) και η Κρήτη αποτελεί ολοκληρωμένα μέρος του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Κρήτη διασυνδέθηκε κατ’ αρχάς το 2021 με την Πελοπόννησο, με τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος. Έτσι, η λειτουργία της δεύτερης διασύνδεσης αποτελεί ορόσημο για την Κρήτη, αφού σε συνδυασμό με την διασύνδεση μέσω Πελοποννήσου, αίρεται πλήρως η ηλεκτρική απομόνωση του μεγαλύτερου ελληνικού νησιού, καθιστώντας το ενεργειακό κόμβο με πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα και την τοπική κοινωνία.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου για το καλώδιο Κρήτης – Αττικής

Πρόκειται για ένα έργο ισχύος 1 GW και προϋπολογισμού 1,1 δισ. ευρώ, με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής VSC στους Σταθμούς Μετατροπής και με ποντίσεις υποβρυχίων καλωδίων 500 kV μήκους 400 χλμ. σε βάθη έως 1.200 μέτρα, που το κατατάσσουν μέσα στις βαθύτερες διασυνδέσεις του κόσμου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής αποτελείται από πολλά μεγάλα υποέργα με αναδόχους κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο όπως οι Siemens, ΤΕΡΝΑ, Nexans, Prysmian, ΝΚΤ και Ελληνικά Καλώδια.

Ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά σε χρόνο-ρεκόρ μόλις 4,5 ετών, όταν ανάλογα έργα Ευρωπαίων Διαχειριστών χρειάστηκαν πάνω από επτά χρόνια. Η υλοποίηση του έργου εκτός από υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας, αντιμετώπισε δυσμενείς συγκυρίες που συνέπεσαν με τη φάση κατασκευής του, όπως η πανδημία και οι σοβαρές διαταραχές που αυτή προκάλεσε στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα οφέλη που φέρνει το καλώδιο Κρήτης – Αττικής

Το καλώδιο Κρήτης – Αττικής σε συνδυασμό και με την πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο φέρνει οφέλη σε τρία επίπεδα:

Οικονομικά: Εξοικονόμηση έως 550 εκατ. ευρώ για όλους τους καταναλωτές της χώρας, λόγω της διπλής διασύνδεσης του νησιού, μέσω της μείωσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στους λογαριασμούς ρεύματος.

Περιβαλλοντικά: Δραστική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Κρήτης. Η διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική και την Πελοπόννησο μηδενίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την τοπική ηλεκτροπαραγωγή, η οποία βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα. Συνολικά από τις δύο διασυνδέσεις, οι ρύποι CO2 στην Κρήτη υπολογίζεται ότι μειώνονται κατά 60%.

Κοινωνικά: Αυξημένη ενεργειακή ασφάλεια και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση για τους κατοίκους της Κρήτης και αναβαθμισμένο τουριστικό προϊόν για τους επισκέπτες της, όλον τον χρόνο.

Διαδρομή του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Η διαδρομή της ηλεκτρικής διασύνδεσης ξεκινά από τον Σταθμό Μετατροπής Αττικής στον Ασπρόπυργο, πλησίον του ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

Από εκεί δύο καλώδια συνεχούς ρεύματος και τάσης 500 kV (HVDC) οδεύουν υπόγεια έως το σημείο προσαιγιάλωσης στην Πάχη Μεγάρων. Εκεί, τα δύο καλώδια ποντίζονται στη θάλασσα και συνεχίζουν την υποθαλάσσια διαδρομή τους έως το σημείο προσαιγιάλωσης της Κορακιάς Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Από την Κορακιά, τα δύο καλώδια υπογειοποιούνται έως τον Σταθμό Μετατροπής Κρήτης, στη Δαμάστα Ηρακλείου, όπου, μέσω του νέου Υποσταθμού GIS 150 kV, πραγματοποιείται και η σύνδεση με το τοπικό σύστημα του νησιού.

Για τη λειτουργία της διασύνδεσης, έχουν εγκατασταθεί επίσης δύο Σταθμοί Ηλεκτροδίων, στη νησίδα Σταχτορρόη Αττικής και στην Κορακιά Ηρακλείου.