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Κάλεσμα της ΕΛΜΕ Λασιθίου προς τις επιχειρήσεις εστίασης του Νομού

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2026
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Η ΕΛΜΕ Λασιθίου, στην προσπάθειά της να στηρίξει έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα
σχολεία του νομού μας, απευθύνει κάλεσμα προς τους ιδιοκτήτες εστιατορίων, καφέ και καταστημάτων
εστίασης.

ΧΡΥΣΟΣ

Στον Νομό Λασιθίου υπηρετούν κάθε χρόνο πολλοί νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σχολείων μας, συχνά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες
οικονομικές συνθήκες. Οι υψηλές τιμές των ενοικίων, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και οι καθημερινές
μετακινήσεις επιβαρύνουν σημαντικά το εισόδημά τους. Αρκετοί, μάλιστα, μετακινούνται καθημερινά σε
δύο, τρία ή ακόμη και τέσσερα διαφορετικά σχολεία, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές
ανάγκες.

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Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν στον τόπο μας για να εργαστούν και να προσφέρουν. Εργάζονται καθημερινά
για τα παιδιά μας, για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Λασιθίου, μεταδίδοντας γνώσεις, αξίες και
ιδανικά και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μόρφωση και την ολόπλευρη ανάπτυξή τους.

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Γι’ αυτό καλούμε τους επαγγελματίες της εστίασης στον Νομό Λασιθίου να δείξουν έμπρακτα την
ευαισθησία και την κοινωνική τους αλληλεγγύη, προσφέροντας, εφόσον το επιθυμούν, μια ειδική
έκπτωση στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία του νομού μας.

Μια τέτοια πρωτοβουλία, ακόμη και αν αφορά ένα μικρό ποσοστό έκπτωσης, μπορεί να αποτελέσει μια
σημαντική ανάσα για έναν εκπαιδευτικό που προσπαθεί να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος ζωής,
μακριά από τον τόπο κατοικίας του.

Παράλληλα, θα είναι ένα έμπρακτο μήνυμα ότι η τοπική κοινωνία αναγνωρίζει, σέβεται και στηρίζει τους
ανθρώπους που εργάζονται για τα παιδιά της.

Η στήριξη των εκπαιδευτικών είναι στήριξη της ίδιας της εκπαίδευσης και, τελικά, στήριξη της νέας γενιάς
του τόπου μας.

Καλούμε τους επαγγελματίες της εστίασης του Νομού Λασιθίου να σταθούν δίπλα στους
εκπαιδευτικούς μας.

Η αλληλεγγύη στην πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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