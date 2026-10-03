Κακοκαιρία στην Ιεράπετρα: Απεγκλωβισμοί, πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Στην περιοχή της Ιεράπετρας καταγράφονται τα περισσότερα προβλήματα σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, τρίτη ημέρα του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πολιτών.

Τουλάχιστον 20 απεγκλωβισμοί στα Φέρμα

Στα Φέρμα, τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, απεγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα οχήματά τους, λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων και των μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών που παρέσυρε ορμητικός χείμαρρος.

Ανάμεσα στα οχήματα βρισκόταν και βαν που μετέφερε τουρίστες.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, καθώς ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε πλημμύρες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Προβλήματα στην κυκλοφορία – Ο δρόμος στα Φέρμα κόπηκε στα δύο

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Από την Ιεράπετρα προς τον Μακρύ Γιαλό, η κυκλοφορία είναι εφικτή μέχρι τα Φέρμα, ενώ από την κατεύθυνση Μακρύ Γιαλό προς Ιεράπετρα, τα οχήματα μπορούν να κινηθούν μόνο μέχρι τον Κουτσουρά.

Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης, ο δρόμος στα Φέρμα υπέστη καθίζηση και έχει ουσιαστικά κοπεί στα δύο.

Στο σημείο έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, μπάζα και ογκώδεις πέτρες, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Προβλήματα σε Κουτσουρά, Αγία Φωτιά, Αχλιά και Μακρύ Γιαλό

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται επίσης στις περιοχές Κουτσουράς, Αγία Φωτιά, Αχλιά και Μακρύ Γιαλό, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, περιέγραψε την ένταση του φαινομένου, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας».

Όπως πρόσθεσε, μεταξύ των περιστατικών που χρειάστηκαν άμεση επέμβαση ήταν και ο απεγκλωβισμός ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε στον Κουτσουρά και στη συνέχεια, για προληπτικούς λόγους, στο Νοσοκομείο.

Ο κ. Κουγιουμουτζάκης απηύθυνε παράλληλα έκκληση προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους:

«Παρακαλούμε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί το φαινόμενο».

Προβλήματα και στα Φλαμουριανά

Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην περιοχή των Φλαμουριανών, στον Δήμο Αγίου Νικολάου.Δύσκολη νύχτα στα Φλαμουριανά: Πλημμύρισαν δρόμοι από την ισχυρή βροχόπτωση

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες από πέτρες, χώματα και άλλα φερτά υλικά, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν περιοχές της ανατολικής Κρήτης.