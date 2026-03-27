CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Η κακοκαιρία βοήθησε το φράγμα Αποσελέμη – Πόσο αυξήθηκε η στάθμη των υδάτων

Η πληρότητα του φράγματος υπολογίζεται από τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ανοδική πορεία, ικανοποιητικά για να «αντιμετωπίσουν» το πρόβλημα της λειψυδρίας για το 2026, καταγράφουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα Αποσελέμη στην Κρήτη.

Η πληρότητα του φράγματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ που επικαλείται τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, φτάνει πλέον το 25%.

ΧΡΥΣΟΣ

Συγκεκριμένα, ο ταμιευτήρας περιέχει 6.348.201 κυβικά μέτρα νερού, ενώ η πρόσφατη κακοκαιρία ενίσχυσε σημαντικά τα αποθέματα, προσθέτοντας πάνω από 4,5 εκατ. κυβικά μέτρα χωρίς να καταγραφούν απώλειες.

Λειψυδρία: Αβάσιμα τα σενάρια για κατάσταση έκτακτης ανάγκης

NOVA

Όπως επισημαίνεται, η λειτουργία του φράγματος εξελίσσεται ομαλά, με το σύστημα να διασφαλίζει την ασφαλή και ελεγχόμενη διοχέτευση των υδάτων. Σημαντική συμβολή στην ενίσχυση του ταμιευτήρα έχουν τόσο τα νερά της σήραγγας όσο και η φυσική υδρολογική λειτουργία της περιοχής, με τα ύδατα να επανεισέρχονται στον ταμιευτήρα μέσω της καταβόθρας του Χώνους.

Την ίδια στιγμή, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η στάθμη στη λίμνη Κουρνά, η οποία έφτασε τα 4,43 μέτρα, αποτυπώνοντας τη συνολική ανάκαμψη των υδρολογικών συνθηκών στην Κρήτη.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου εκτιμά ότι δεν αναμένεται πρόβλημα υδροδότησης για το 2026, καθιστώντας αβάσιμα τα σενάρια περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων συνεχίζεται, με παρεμβάσεις όπως νέες γεωτρήσεις, αντικατάσταση βασικών αγωγών και αξιοποίηση του υδατικού συστήματος του Αλμυρού, με στόχο τη θωράκιση της περιοχής σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

deddie

Back to top button