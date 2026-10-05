Η κακοκαιρία ανέδειξε την ανάγκη για άμεσες κτηριακές παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτηριακό συγκρότημα του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις παρατηρήθηκε εισροή νερών σε διάφορα σημεία του Νοσοκομείου, μεταξύ άλλων και σε σκάλα εξόδου κινδύνου όπως αποτυπώνεται και στις σχετικές φωτογραφίες.

Θα θέλαμε παράλληλα να επισημάνουμε την προσπάθεια που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, για να περιοριστούν οι συνέπειες της κακοκαιρίας και να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του Νοσοκομείου.

Η προσπάθεια αυτή των εργαζομένων είναι σημαντική και αξίζει να αναγνωρίζεται. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των προβλημάτων εκ των υστέρων δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για έγκαιρη συντήρηση, προληπτικές παρεμβάσεις και ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάσταση των κουφωμάτων στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου. Τα συγκεκριμένα κουφώματα έχουν τοποθετηθεί πριν από περίπου 40 χρόνια και η αντικατάστασή τους περιλαμβάνεται στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από το 2021. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνονται και εκετταμένες παρεμβάσεις μόνωσης του νοσοκομείου.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πλέον αρκετά χρόνια από την ένταξη του έργου, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί καν η σχετική μελέτη, με αποτέλεσμα μια αναγκαία παρέμβαση για την ενεργειακή και κτηριακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων έχει επανειλημμένα αναδείξει τα κτιριακά προβλήματα του ΓΝΑΝ και έχει ζητήσει την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης και την προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. Το θέμα αυτό τέθηκε και στην πρόσφατη επιστολή του Συλλόγου προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όπου επισημάνθηκε η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης και χρηματοδότησης των απαιτούμενων έργων.

Η εικόνα που παρουσιάστηκε μετά την πρόσφατη κακοκαιρία επιβεβαιώνει την ανάγκη να υπάρξει συστηματικός σχεδιασμός και όχι αποσπασματικές λύσεις. Η ασφάλεια των κτηριακών εγκαταστάσεων ενός Νοσοκομείου, όπως και η αξιοπρεπής λειτουργία των χώρων όπου εργάζονται και νοσηλεύονται άνθρωποι, απαιτούν συνεχή συντήρηση και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ζητάμε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, την 7η ΥΠΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για:

την προγραμματισμένη και ουσιαστική συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων,

την επίσπευση των διαδικασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση, τις μονώσεις και την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων,

την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης για τις απαιτούμενες κτηριακές παρεμβάσεις,

την προώθηση και ολοκλήρωση των έργων που είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, παρά τις δυσκολίες και τις ελλείψεις, συνεχίζουν καθημερινά να κάνουν το καλύτερο δυνατό για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του. Η προσπάθεια των εργαζομένων, όμως, δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την καθυστέρηση των αναγκαίων έργων.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και επιμονή να αναδεικνύει τα προβλήματα και να διεκδικεί τις λύσεις που απαιτούνται, με στόχο ένα ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, προς όφελος των εργαζομένων, των ασθενών και της τοπικής κοινωνίας.

Το Νοσοκομείο χρειάζεται συντήρηση, έργα και χρηματοδότηση.

Οι ανάγκες είναι γνωστές. Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι να προχωρήσουν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και παρεμβάσεις.